E’ morto a 59 anni Sergio Repetto: è stato dirigente dell’Ufficio scolastico regionale dell’Umbria. Il cordoglio della sindaca di Perugia

E’ morto all’età di 59 anni, l’ex dirigente titolare dell’Ufficio Scolastico regionale dell’Umbria dal 2022 al 2025. Lo scorso gennaio era tornato nella sua Sardegna per dirigere l’Ufficio Scolastico provinciale di Oristano. Avrebbe compiuto sessant’anni il prossimo mese di luglio. Laureato con il massimo dei voti e lode in Scienze politiche ad indirizzo politico-economico all’Università di Cagliari, Repetto aveva maturato una lunga esperienza professionale come analista programmatore in ambito sanitario e all’Inps, prima di approdare ai ruoli dirigenziali dello Stato. Profondo cordoglio è stato espresso dalla sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi. “Sergio Repetto – afferma Ferdinandi – ha rappresentato per il nostro territorio un punto di riferimento autorevole e competente nel mondo della scuola e della pubblica amministrazione. La sua scomparsa improvvisa lascia un vuoto profondo. Alla famiglia, ai colleghi e a quanti hanno condiviso con lui il percorso umano e professionale, rivolgo le più sentite condoglianze a nome dell’Amministrazione comunale e della città di Perugia”.