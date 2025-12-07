E’ morto il professor Giuseppe Calzoni: fu rettore dell’Università degli Studi di Perugia dal 1994 al 2000

E’ morto il professor Giuseppe Calzoni, rettore dell’Università degli Studi di Perugia dal 1994 al 2000. “E’ con profonda commozione e sincero dolore – afferma il rettore Massimiliano Marianelli – che la comunità dell’Università degli Studi di Perugia apprende della scomparsa del professor Giuseppe Calzoni, magnifico rettore del nostro Ateneo. Il professor Calzoni ha rappresentato una figura di riferimento per la nostra Università”. Docente di Economia politica presso l’allora facoltà di Economia e Commercio, il professor Calzoni è stato preside negli anni 1984-’85 e 1993-94′, prima di assumere la guida dell’Ateneo. “Durante il suo rettorato – aggiunge Marianelli – ha saputo guardare con lungimiranza al futuro dell’Università ponendo le basi per una fase di straordinaria espansione che avrebbe portato a un significativo incremento nel numero degli studenti e studentesse riuscendo al contempo a consolidare la posizione dell’Università degli Studi di Perugia come polo di eccellenza della formazione e della ricerca nel panorama nazionale, guidandola nel passaggio al nuovo millennio. Le sue eccezionali doti umane, di governo e la sua profonda dedizione all’istituzione universitaria, unite al rigore scientifico che ha sempre contraddistinto il suo operato accademico, hanno lasciato un’eredità preziosa che continua a vivere nelle strutture, nelle persone e nei valori dell’Ateneo”.