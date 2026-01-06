Ernesto Pellecchia nuovo direttore regionale dell’Ufficio scolastico dell’Umbria

“Assumo il mio nuovo incarico di direttore regionale dell’Ufficio Scolastico dell’Umbria con la stessa energia e voglia dei giorni migliori, mettendo a disposizione della scuola umbra la mia esperienza e le mie competenze; l’Umbria, la terra di San Francesco d’Assisi, con auspicio che la vita e le opere del Poverello in Cristo siano per tutti noi esempio di amore e rispetto per il prossimo e per il creato”. Sono le parole del nuovo direttore generale dell’Ufficio Scolastico dell’Umbria Ernesto Pellecchia, fino a poche ore fa direttore generale dell’Ufficio scolastico della Toscana. Sessantacinque anni , con esperienza lavorativa di complessivi 28 anni di dirigente, a meno di due anni dalla pensione, lascia la Toscana dove vive ormai da oltre trentacinque anni. Persona garbata e competente, stimata dai colleghi, Pellecchia è stato anche direttore regionale dell’Ufficio scolastico della Liguria per due anni, in precedenza direttore regionale presso l’USR per l’Abruzzo, con l’aggiunta dell’incarico di reggenza dell’USR Molise. “Mi vedo costretto a lasciare, con rammarico, la Regione in cui vivo e dove ho svolto la gran parte della mia attività lavorativa e raggiungere la nuova destinazione (la quinta Regione), che mi è stata assegnata” ha scritto in una lunga e bella lettera ai Dirigenti scolastici delle scuole statali della Toscana, al personale tutto e agli studenti.