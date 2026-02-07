Expo Tecnocom 2026, tutto pronto per il via: domenica 8 febbraio il taglio del nastro

È tutto pronto per l’apertura di Expo Tecnocom 2026, la manifestazione di riferimento per il mondo Horeca nel Centro Italia, in programma dall’8 all’11 febbraio negli spazi di Umbriafiere a Bastia Umbra. Quattro giorni pensati per offrire agli operatori del settore un’occasione concreta di aggiornamento, confronto e sviluppo, in un momento storico particolarmente favorevole per il comparto della ristorazione e dell’ospitalità.

L’inaugurazione ufficiale è in programma domenica 8 febbraio alle ore 11.00, nella Sala Europa di Umbriafiere, con il tradizionale taglio del nastro alla presenza del Presidente di Epta Confcommercio Umbria Aldo Amoni, del Sindaco di Bastia Umbra Erigo Pecci e del Presidente di Umbriafiere Antonio Forini.

Questa diciannovesima edizione si presenta con una forte identità fieristica: oltre cento aziende espositrici, selezionate tra le migliori realtà del panorama nazionale, daranno vita a un’esposizione ampia e qualificata, articolata nei tre grandi segmenti Food, Contract ed Equipment. Materie prime, tecnologie, attrezzature, arredi e soluzioni per i pubblici esercizi e le attività ricettive compongono un percorso pensato per rispondere alle esigenze concrete delle imprese, valorizzando innovazione, qualità e competitività.

Accanto alla forza dell’esposizione, la manifestazione propone un programma di eventi che fin dalla prima giornata affianca contenuti tecnici e momenti dimostrativi, grazie al contributo diretto di aziende, consorzi e realtà specializzate del settore. Domenica 8 febbraio, nell’Area Eventi del Padiglione 9, si aprirà alle 10.30 con l’appuntamento a cura del Consorzio di Tutela del Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale, dedicato alla corretta valorizzazione in cucina di una delle eccellenze della filiera agroalimentare italiana. Seguirà alle 11.30 il cooking show promosso da VEGANOK Academy, con lo chef Boris Scafati, incentrato su creatività, tecnica e nuove sensibilità gastronomiche.

Nel pomeriggio spazio alla sperimentazione e alla contaminazione tra tradizione e innovazione con l’evento “Norcineria di mare e creatività”, organizzato dal Gruppo Dac, che vedrà alle 15.00 protagonista lo chef stellato Michelin Pasquale Palamaro, e a seguire un focus sui temi più attuali legati alla gestione delle strutture ricettive. La giornata in Area Eventi si chiuderà infatti con l’incontro a cura di Green 4 Business, previsto per le 17.00, dedicato alle opportunità offerte dall’intelligenza artificiale per la disintermediazione e la riduzione delle commissioni OTA nel settore dell’ospitalità.

Expo Tecnocom si inserisce in una fase di forte crescita per il comparto Horeca, trainata dal boom turistico che sta interessando l’intero Paese e, in modo particolare, territori come l’Umbria, sempre più apprezzati per la qualità dell’offerta enogastronomica e per il valore delle esperienze legate all’accoglienza.

Come sottolinea il Presidente di Epta Confcommercio Umbria, Aldo Amoni:

«Il settore Horeca rappresenta oggi uno dei pilastri dell’economia nazionale e vive una fase di grande vitalità. In un contesto in cui il turismo continua a crescere, eventi come Expo Tecnocom assumono un ruolo strategico, perché offrono alle imprese strumenti concreti per migliorare la propria competitività, aggiornarsi e affrontare con maggiore consapevolezza le trasformazioni del mercato. Per l’Umbria è un’opportunità importante: una vetrina di eccellenze, ma soprattutto un luogo di confronto che rafforza il tessuto imprenditoriale del territorio e ne sostiene lo sviluppo futuro».

Con la sua combinazione di esposizione qualificata, contenuti professionali e momenti di networking, Expo Tecnocom 2026 si conferma un appuntamento irrinunciabile per chi opera nel mondo dei pubblici esercizi e dell’ospitalità, ponendosi come punto di riferimento per il Centro Italia e non solo.

Programma completo: https://www.expo-tecnocom.it/