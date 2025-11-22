Foligno ha ricordato il primo bombardamento aereo sulla città: morirono 140 persone

Si è svolta a Foligno la cerimonia in piazza Don Minzoni, per l’ 82esimo anniversario del primo bombardamento aereo sulla città, avvenuto il 22 novembre 1943. Presente un picchetto d’onore del centro di selezione e reclutamento dell’esercito. Dopo l’intervento del presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Galligari, è intervenuto il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini. “Ci troviamo oggi, dopo 82 anni – ha detto il sindaco – ancora insieme, perché dobbiamo e soprattutto vogliamo rinnovare la memoria di quel tragico, indimenticabile ed indimenticato 22 novembre 1943. L’anniversario del primo bombardamento subito da Foligno, dagli aerei delle forze armate angloamericane, che giunsero sopra il nostro cielo partendo dalla Sardegna. Oggi rinnoviamo una tradizione lunga quanto dolorosa, ma la storia non va messa in archivio, perché dalla storia si possono sempre trarre nuovi insegnamenti, magari utili per capire meglio il presente e per affrontare con più coraggio il futuro. Torniamo a pensare a quel 22 novembre del 1943, gli orologi segnavano le 12,53 e le prime potenti bombe si schiantarono sul nostro centro storico provocando la morte di circa 140 persone, tra cui decine di bambini. Altrettanti restarono feriti, moltissimi di loro sono restati invalidi per sempre. Fu un inferno di fuoco e distruzioni”. Foligno dovette subire qualcosa come 36 raid di bombardamenti, sino al giugno dell’anno seguente. “Se guardiamo il nostro splendido Gonfalone Comunale – ha aggiunto Zuccarini – vediamo che è decorato con la Medaglia d’Argento al Valore Civile, concessa alla città dal Presidente della Repubblica Giovanni gronchi nel 1961 e possiamo ancora oggi andare orgogliosi”.