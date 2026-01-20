Forza Italia Umbria ha aperto la campagna referendaria per il Sì alla riforma della giustizia con un incontro che si è svolto ieri nella sala della Partecipazione dell’Assemblea legislativa dell’Umbria. L’iniziativa, che ha registrato un’ampia partecipazione (così sostengono i promotori), è stata anche occasione per un commosso ricordo di Lamberto Marcantonini e Franco Possati, ai quali è stato tributato un omaggio in apertura con un lungo applauso. L’evento è stato organizzato e moderato da Fiammetta Modena, segretario provinciale di Forza Italia Perugia: “Per noi – ha detto Modena – è una riforma identitaria. Crediamo in una giustizia giusta, in una magistratura indipendente e in un giudice terzo che è distinto e distante sia rispetto all’accusa che alla difesa”. In questa occasione Modena ha presentato i responsabili della campagna referendaria per la provincia di Perugia: Simone Pasqualoni e Filippo Ugolini. Nel corso dell’incontro, Andrea Romizi, segretario regionale di Fi Umbria, ha dichiarato: “Oggi abbiamo dato il via in Umbria alla campagna referendaria per il Sì, con la volontà di portare avanti le ragioni di sì assieme a tanti altri attori e realtà anche culturalmente e politicamente lontani da noi, ma che hanno l’idea che questa riforma vada nella parte giusta. In una direzione che renda ancora più uguali le parti davanti al giudice. Non è una battaglia di un partito contro un altro, oppure contro la magistratura. Noi metteremo al centro la riforma e non la sfrutteremo come leva politica da utilizzare contro qualcuno o contro qualcosa. Abbiamo l’obbiettivo di informare correttamente i cittadini”. Il portavoce di Forza Italia Raffaele Nevi, deputato ternano, ha spiegato gli aspetti principali della riforma “anche per smentire la controinformazione del Comitato del No che è fondata su affermazioni non veritiere”. Per Nevi si tratta “di una riforma largamente condivisa perché anche autorevoli esponenti della sinistra hanno speso parole significative verso la bontà di questa riforma e quindi facciamo un appello a tutti per andare a votare Sì per un migliore servizio di giustizia”. La parlamentare tifernate Catia Polidori ha sottolineato che “la magistratura era, è e resterà indipendente. Oggi ci poniamo un quesito semplice: un cittadino oggi si stente sicuro di trovare un giudice terzo quando entra in un’aula di tribunale ? La risposta è no. Ogni 12 ore c’è un’ingiustizia durante un processo e lo Stato ha dovuto risarcire migliaia di persone con i soldi dei cittadini”. Edoardo Pannacci, segretario regionale Fi Giovani Umbria, ha ricordato che l’appartenenza di tutti i magistrati alla medesima carriera era stata voluta dal regime fascista perché più congeniale ad un processo di tipo inquisitorio. Questa riforma permette di superare questo retaggio fascista e di allinearci a tutte le democrazie liberali che hanno scelto la distinzione delle carriere”.