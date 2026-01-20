Forza Italia Umbria ha aperto la campagna referendaria per il Sì alla riforma della giustizia
Forza Italia Umbria ha aperto la campagna referendaria per il Sì alla riforma della giustizia con un incontro che si è svolto ieri nella sala della Partecipazione dell’Assemblea legislativa dell’Umbria. L’iniziativa, che ha registrato un’ampia partecipazione (così sostengono i promotori), è stata anche occasione per un commosso ricordo di Lamberto Marcantonini e Franco Possati, ai quali è stato tributato un omaggio in apertura con un lungo applauso. L’evento è stato organizzato e moderato da Fiammetta Modena, segretario provinciale di Forza Italia Perugia: “Per noi – ha detto Modena – è una riforma identitaria. Crediamo in una giustizia giusta, in una magistratura indipendente e in un giudice terzo che è distinto e distante sia rispetto all’accusa che alla difesa”. In questa occasione Modena ha presentato i responsabili della campagna referendaria per la provincia di Perugia: Simone Pasqualoni e Filippo Ugolini. Nel corso dell’incontro, Andrea Romizi, segretario regionale di Fi Umbria, ha dichiarato: “Oggi abbiamo dato il via in Umbria alla campagna referendaria per il Sì, con la volontà di portare avanti le ragioni di sì assieme a tanti altri attori e realtà anche culturalmente e politicamente lontani da noi, ma che hanno l’idea che questa riforma vada nella parte giusta. In una direzione che renda ancora più uguali le parti davanti al giudice. Non è una battaglia di un partito contro un altro, oppure contro la magistratura. Noi metteremo al centro la riforma e non la sfrutteremo come leva politica da utilizzare contro qualcuno o contro qualcosa. Abbiamo l’obbiettivo di informare correttamente i cittadini”. Il portavoce di Forza Italia Raffaele Nevi, deputato ternano, ha spiegato gli aspetti principali della riforma “anche per smentire la controinformazione del Comitato del No che è fondata su affermazioni non veritiere”. Per Nevi si tratta “di una riforma largamente condivisa perché anche autorevoli esponenti della sinistra hanno speso parole significative verso la bontà di questa riforma e quindi facciamo un appello a tutti per andare a votare Sì per un migliore servizio di giustizia”. La parlamentare tifernate Catia Polidori ha sottolineato che “la magistratura era, è e resterà indipendente. Oggi ci poniamo un quesito semplice: un cittadino oggi si stente sicuro di trovare un giudice terzo quando entra in un’aula di tribunale ? La risposta è no. Ogni 12 ore c’è un’ingiustizia durante un processo e lo Stato ha dovuto risarcire migliaia di persone con i soldi dei cittadini”. Edoardo Pannacci, segretario regionale Fi Giovani Umbria, ha ricordato che l’appartenenza di tutti i magistrati alla medesima carriera era stata voluta dal regime fascista perché più congeniale ad un processo di tipo inquisitorio. Questa riforma permette di superare questo retaggio fascista e di allinearci a tutte le democrazie liberali che hanno scelto la distinzione delle carriere”.