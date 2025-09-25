Il Custode di Terra Santa in Umbria

Un momento di riflessione e dialogo profondo sulla Terra Santa e sul significato della presenza cristiana in una regione segnata da conflitti e speranze. È quanto propongono i due incontri pubblici organizzati il 1° ottobre nel convento di San Francesco di Gubbio e il 2 ottobre presso la Biblioteca del Convento di Monteripido a Perugia.

Protagonista di entrambi gli appuntamenti – promossi da fr. Stefano Tondelli OFM, Commissario di Terra Santa di Assisi, in collaborazione con i Frati Minori della Provincia Serafica, la Chiesa e il Comune di Gubbio, le realtà francescane locali e il comitato cittadino “Francesco a Gubbio” – sarà fr. Francesco Ielpo OFM, da poco nominato Custode di Terra Santa e Guardiano del Monte Sion.

Fr. Francesco Ielpo darà la testimonianza della presenza e del servizio dei francescani a quella terra: «La nostra non è solo una custodia dei luoghi sacri, ma una presenza pastorale viva accanto ai cristiani di questa terra… La Custodia non è il custode, ma la dedizione, la fatica, e i talenti di tutti i frati che la compongono e la vivono».

Gli appuntamenti:

Mercoledì 1° ottobre, ore 18, Sala convegni del convento di San Francesco a Gubbio.

Giovedì 2 ottobre, ore 18:30, Biblioteca del Convento di Monteripido a Perugia, ospite dei Frati Minori della Provincia Serafica San Francesco d’Assisi.

Sarà fr. Francesco Ielpo, inoltre, a presiedere il triduo di preparazione alla Solennità di San Francesco, dal 30 settembre al 2 ottobre nella Basilica di Santa Maria degli Angeli alle 21.15. Le tre meditazioni sul tema “Il Cantico di Frate Sole…” seguiranno il seguente percorso: 30 settembre: “… e il dolore dell’uomo”, 1° ottobre: “… e tutte le creature”, 2 ottobre: “… e la fraternità universale”.

La presenza di fr. Ielpo nella terra di san Francesco diventa così occasione per dare voce a tutti coloro che, pur tra difficoltà e fatiche, continuano a rimanere, vivere e sperare nei luoghi dove il Vangelo ha mosso i primi passi.

Durante gli incontri sarà lanciato un progetto di sostegno a favore delle opere sociali della Custodia di Terra Santa.

L’iniziativa intende richiamare l’attenzione della Chiesa e della comunità umbra sulle realtà più fragili e promuovere un autentico dialogo tra i popoli, con particolare riferimento al contesto mediorientale.

***

Fr. Francesco Ielpo, frate minore di origini italiane, è nato a Lauria (Basilicata) nel 1970. Ordinato sacerdote nel 2000, ha svolto numerosi incarichi nel campo educativo e pastorale. Dopo aver insegnato religione per oltre quindici anni, è stato rettore dell’Istituto Franciscanum di Brescia e ha ricoperto ruoli di responsabilità all’interno della Fidae (la Federazione delle scuole cattoliche primarie e secondarie) e della Provincia lombarda dei Frati minori. Commissario di Terra Santa per la Lombardia e poi per la Provincia del Nord Italia, ha contribuito a sensibilizzare il pubblico italiano sulla missione francescana in Medio Oriente. Attualmente è anche presidente della Fondazione Terra Santa e membro del consiglio direttivo dell’associazione “Pro Terra Sancta”.

La sua recente elezione a Custode di Terra Santa, confermata il 24 giugno scorso dal Santo Padre Leone XIV, rappresenta un momento significativo per l’intero Ordine dei Frati minori e per i cristiani di tutto il mondo. Il compito che lo attende è quello di custodire i luoghi santi e di promuovere la pace e la convivenza in una terra abitata da due popoli e tre fedi religiose.