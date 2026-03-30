Il Panathlon Club Perugia ha ospitato Perugia Timing: 80 anni di eccellenza mondiale

Una eccellenza mondiale. Sono stati gli 80 anni di Perugia Timing FICr al centro della conviviale di marzo del Panathlon Club Perugia organizzata presso il ristorante 43° Parallelo di Santa Sabina a Perugia. I cronometristi perugini, che oggi vanno ben oltre alla tradizionale attività riservata ai “Signori del Tempo”, sono oggi coloro che gestiscono tutta la tecnologia del mondiale di Superbike.

Alla serata sono intervenuti il Presidente Marco Prepi, il Past President Ferdinando Rapetti, Pierleopoldo Brunelli e gli ingegneri Marco Manfroni e Fabio Seghetta.

Nei suoi ottant’anni di attività, è stato raccontato nel corso della serata, l’associazione intitolata a Luigi Burini (tra l’altro socio fondatore del Panathlon Club Perugia) è sempre stata all’avanguardia. Nel 1982 sono stati i primi ad introdurre in Italia l’informatica nel cronometraggio delle gare in autodromo grazie alla grande intuizione di Ferdinando Rapetti. Oggi possono vantare di una software-house interna che continua a migliorare ed implementare i vari programmi rendendo l’applicativo uno dei più completi oggi usati nel mondo delle corse in pista. In tanti anni di attività abbiamo hanno operato sia in Italia che in varie manifestazioni internazionali quali campionato Mondiale motociclismo, di motocross, di kart, di Superturismo e a partire dal 1988 della World Superbike Championship. Oltre ai vari Campionati vengono cronometrate stabilmente tutte le gare che si svolgono presso l’Autodromo dell’Umbria e il Misano International Circuit.

“La gamma di servizi che offriamo oggi alla Superbike va ben oltre il solo rilevamento dei tempi – racconta Marco Manfroni a capo dei progetti di sviluppo tecnologico-informatico dell’associazione – con un trasponder collegato alla centralina della moto forniamo le telemetrie sulle condizioni della moto a tutti i team: temperatura motore, pressione delle gomme, giri motore in accelerazione e decelerazione, tutti dati che fanno parte anche della videografica che viene trasmessa dalle televisioni di tutto il mondo”. Oggi persino la Federazione motociclistica internazionale si affida a loro in fase di elaborazione dei regolamenti e altre organizzazioni, come il campionato motociclistico internazionale di Le Mans, chiedono costantemente di poter contare sui servizi del Perugia Timing.

“A fianco a questo la sezione della FICr continua a fornire i tradizionali servizi di timing per discipline come enduro, rally, corse di auto in salita, nuoto, ippica, pugilato e ciclismo”, ribadisce il Presidente Prepi.

Insomma una piacevolissima serata tesa a valorizzare quel grande lavoro, spesso oscuro, che spesso sta dietro ai grandi successi dei campioni.

Prossima conviviale il 23 aprile con tema “Basket e Fair Play”.