Impianti eolici tra Spoleto e Valnerina: associazioni e cittadini chiedono lo “stop ai progetti”

Alessandro Orfei

Stop ai progetti di impianti eolici industriali previsti tra Spoleto e la Valnerina e revisione complessiva della pianificazione energetica sul territorio è la richiesta avanzata dai comitati e associazioni ambientaliste, tecnici e cittadini in una lettera inviata al ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica e alle autorità, illustrata nel corso di un incontro pubblico che si è tenuto a Spoleto. Nel documento, firmato da numerose realtà associative locali e nazionali, vengono presentate osservazioni integrative critiche sui progetti “Energia Montebibico” ed “Energia della Valnerina”, attualmente in fase di valutazione di impatto ambientale. Secondo i firmatari, le opere – otto aerogeneratori per ciascun impianto, con torri alte fino a 206 metri – “determinerebbero un impatto paesaggistico, ambientale, identitario e socio-economico non mitigabile, rendendo irriconoscibile gran parte del territorio della Valnerina, della Valle Umbra e delle dorsali montuose circostanti”. Tra le principali criticità segnalate figurano il gigantismo delle pale, ritenuto del tutto sproporzionato rispetto al contesto storico e naturale umbro, l’intervisibilità tra i due impianti con un effetto cumulativo di saturazione del paesaggio e l’impatto visivo sui beni storici e monumentali di Spoleto, tra cui il Ponte delle Torri e la Rocca Albornoziana. Viene inoltre evidenziata l’oppressione visiva sui borghi e sulle comunità locali più prossime agli impianti, con effetti negativi sulla qualità della vita e dell’attrattività turistica.  Le osservazioni richiamano anche criticità di carattere idrogeologico, la presenza di sorgenti e acquiferi strategici, aree carsiche, habitat tutelati e beni collettivi non adeguatamente considerati. I firmatari contestano, inoltre, l’assenza, nelle procedure di Via, di una valutazione compiuta degli effetti sulla salute umana e sul benessere delle popolazioni. Secondo i promotori i due impianti non possono essere considerati interventi autonomi, ma parti di un unico macro-impianto industriale diffuso. “Sulla dorsale appenninica umbro-marchigiana e sul lago di Bolsena, a confine tra Umbria e Lazio – sottolineano le associazioni – si contano già richieste di valutazione per decine di progetti  di impianti eolici industriali senza una preventiva pianificazione nazionale che tenga in considerazione peculiarità e orientamento delle regioni e dei comuni e senza la necessaria consultazione dei territori e reale coinvolgimento dei cittadini nei processi decisionali”.

