In Umbria rischio di povertà alimentare meno che in Italia

Alessandro Orfei

L’Umbria è tra le regioni italiane nelle quali è più basso della media nazionale il rischio di povertà alimentare. Il dato è emerso dall’analisi condotta da Azione contro la fame contenuto nell’Atlante. Studio presentato alla Camera dei Deputati. L’Umbria è stata inserita “cluster più favorevole”, con Friuli Venezia Giulia, Veneto, Piemonte, Toscana e Lazio. Oltre rischio povertà alimentare in questi territori risulta al di sotto della media nazionale anche l’insicurezza percepita. Dal quadro nazionale delineato dall’Atlante emerge che negli ultimi anni in Italia l’insicurezza alimentare è aumentata in modo preoccupante: nel 2024 quasi 3 milioni di famiglie (l’11% del totale), pari a circa 6 milioni di persone (il 9,9% della popolazione), non sono riuscite a permettersi un’alimentazione sana e bilanciata. Un dato in aumento rispetto all’8,4% del 2023.

