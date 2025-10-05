Inaugurato a Marsciano il Centro polifunzionale dedicato alle famiglie “Il Villaggio”

Il nuovo Centro polifunzionale “Il Villaggio”, che fornisce servizi gratuiti per la famiglia a Marsciano in piazza Mazzini, 1,è stato inaugurato sabato 4 ottobre 2025 alla presenza, tra gli altri, del sindaco Michele Moretti, dell’assessora alle politiche sociali del Comune di Marsciano, Simona Montagnoli, della responsabile della Zona sociale n. 4 dell’Umbria, Daniela Bettini e della coordinatrice pedagogica di Marsciano Aria Sermenghi. Per la benedizione del nuovo centro è intervenuto il viceparroco di Marsciano, don Simone Strappaghetti, mentre ad allietare l’inaugurazione è stata una performance del Teatro laboratorio Isola di Confine diretto da Valerio Apice e Giulia Castellani.Presenti anche rappresentanti di alcuni comuni limitrofi, a sottolineare che il Centro è a disposizione di tutte le famiglie della Zona sociale n. 4 dell’Umbria.

“Oggi – affermano il sindaco Michele Moretti e l’assessora Simona Montagnolinel ringraziare tutti coloro che si sono attivati per la riuscita di questo progetto – inauguriamo uno spazio il cui obiettivo è promuovere in modo concreto il benessere delle famiglie. Lo abbiamo voluto chiamare ‘Villaggio’ perché siamo profondamente convinti che è uno spazio della comunità, aperto a tutti e tutte, all’interno del quale tutti gli attori, dalle istituzioni alla scuola, dalla parrocchia al mondo associativo, devono poter fare la loro parte e contribuire alla costruzione di una rete. L’obiettivo è ascoltare bisogni, dare attenzionee attivare servizi ampi e strutturati capaci di riempire di contenuti concreti il concetto di politiche per la famiglia”.

I servizi del Centro

Servizi di orientamento, consulenza e sostegno alla genitorialità.

Attività relative al progetto P.I.P.P.I. (Programma di Intervento Per Prevenire l’Istituzionalizzazione) un programma nazionale di supporto alle famiglie vulnerabilicon attività di accompagnamento alla crescita dei minori e contrasto all’isolamento sociale.

Realizzazione di attività laboratoriali e ludiche per promuovere la partecipazione attiva delle famiglie, sostenere la relazione adulto-bambino, favorire gli scambi intergenerazionali.

Orientamento e consulenza sui percorsi di affido familiare e adozione.

Attività informative per la prevenzione delle dipendenze e l’uso consapevole dei media.

Servizio di mediazione familiare volto al superamento di fasi di conflittualità e difficoltà relazionale.

Info e contatti

Presso il Centro è attivo uno sportello che riceve il pubblico nei seguenti giorni e orari: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 15.30 alle 18.30, martedì e giovedì dalle 09.00 alle 13.00.

Per informazioni e appuntamenti è possibile contattare i seguenti recapiti: 0758747296/299 ufficiopolitichefamiliari@comune.marsciano.pg.it. Il programma delle varie attività verrà via via pubblicizzato tramite i canali istituzionali del Comune.