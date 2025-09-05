La bastiola Simona Carosati e la pistoiese Maria Chiara Innocenti nominate direttrice sanitaria e amministrativa dell’Ospedale di Perugia
Il direttore generale dell’Azienda ospedaliera di Perugia, Antonio D’Urso, ha firmato l’atto di nomina quinquennale per la direttrice sanitaria, Simona Carosati, 51 anni, di Bastia Umbra, medico con specializzazione in Igiene e Medicina preventiva, e per quella amministrativa, Maria Chiara Innocenti, 59 anni, di Pistoia, economista. Con queste nomine si completa la triade di governo del Santa Maria della Misericordia. “Ho scelto in maniera accurata e attenta le mie nuove collaboratrici – ha sottolineato D’Urso – tenendo conto delle loro importanti competenze e delle lunghe esperienze maturate nella sanità pubblica nazionale e regionale. Sono certo che la dottoressa Maria Chiara Innocenti, che vanta una lunga esperienza di direzione amministrativa in aziende ospedaliere universitarie, sanitarie territoriali e in Regione Toscana , sarà un importante supporto per il governo tecnico-amministrativo, delle dinamiche economico finanziarie e della integrazione con l’Università degli Studi di Perugia”. Parole di apprezzamento e stima anche per la nuova direttrice sanitaria. “La dottoressa Simona Carosati – aggiunge D’Urso – medico di sanità pubblica, con una esperienza dal settore ospedaliero all’igiene di sanità pubblica potrà promuovere e sostenere i processi di innovazione e sviluppo di questa Azienda con il territorio umbro, dove si è formata e ha operato negli ultimi anni”. Carosati e Innocenti hanno ringraziato il direttore generale D’Urso e la Regione Umbria per la fiducia loro accordata, assumendo l’impegno di “operare con la massima dedizione al servizio della sanità pubblica regionale e per il continuo miglioramento dell’assistenza sanitaria offerta ai cittadini”.