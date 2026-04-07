La “Festa del Tulipano” cambia look, a Castiglione del Lago ecco la “Cartoon Edition”

“Cartoon Edition” e “La Notte del Tulipano”. Sono queste le significative novità della 56esima edizione della “Festa del Tulipano e di Primavera” che torna a Castiglione del Lago con tutta la sua bellezza nel segno della tradizione e della valorizzazione dell’identità di una comunità e del suo territorio. Dopo alcuni anni dedicati ai Borghi più belli d’Italia, gli organizzatori di “Eventi Castiglione del Lago” hanno deciso di virare sulla specifica accoglienza di famiglie e bambini ideando un appuntamento dedicato all’incantato mondo dei cartoni animati, capace ancora di esprimere comunque messaggi e valori anche nella complessa società di oggi.

Così, dal 24 aprile al 2 maggio, la festa incentrata fin dagli Anni 50 sul tulipano, ilfiore che veniva coltivato nella maggiore città che si affaccia sul Lago Trasimeno, vedrà i propri carri allegorici interamente rivestiti di veri petali di tulipano (circa un milione)indossare un nuovo look e sfilare nelle attesissime parate che richiamano turisti e curiosi da tutta Italia tra colori, profumi e anche sapori. Ecco allora crescere l’attesa per l’esordio di sabato 25 aprile (si replica il giorno dopo) dei carri con Titti e Silvestro, i Minions, Willy Coyote e Beep Beep e Super Mario, raffigurati nelle strutture in ferro, legno e cartapesta realizzate dagli oltre cento volontari dell’Associazione “Eventi Castiglione del Lago” che da mesi stanno lavorando nel proprio capannone. Con il significato semantico di ognuno che verrà illustrato nei prossimi giorni (presentazione ufficiale il 16 aprile a Perugia), c’è grande curiosità anche per “La Notte del Tulipano” dove la parata notturna di sabato 2 maggio approderà per la prima volta sul Lungolago ai piedi della cittadina.Un vero ulteriore show nell’evento che, oltre alle luci diffuse vicino alle acque lacustridai carri accompagnati da Street Band e gruppi di ballo, vedrà numerosi momenti di spettacolo e intrattenimento su un palco allestito appositamente.

Forte della collaborazione del Comune di Castiglione del Lago, del Gal Trasimeno-Orvietano, dell’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”, di Confcommercio Trasimeno, di Federalberghi Umbria e dell’Università dei Sapori di Perugia, la “Festa del Tulipano” accanto alle parate offrirà anche numerose attrazioni e spazi dedicati alla primavera, ai fiori e alle eccellenze del territorio.

Nel centro storico sarà allestito il Mercatino “Fiori e Passioni”, dove hobbisti, artigiani e florovivaisti proporranno creazioni artistiche e prodotti legati al mondo floreale. Sotto il Rondò, “protetto” da una grande ruota panoramica, nascerà ancora una volta il “Giardino dei Tulipani”, uno spazio scenografico dove migliaia di tulipani daranno vita a un grande spettacolo di colori e dove sarà possibile acquistare i fiori.

Non mancheranno poi la Taverna del Tulipano, luogo conviviale dedicato alla degustazione di prodotti del territorio e ai momenti di socialità, nel giardino adiacente Palazzo della Corgna; l’appuntamento annuale con il progetto “Impresa Amica” di Confcommercio Trasimeno, che rafforza il legame tra evento, economia locale e accoglienza turistica; una serie di spettacoli di artisti di strada nel cuore del borgo e momenti di intrattenimento soprattutto per i più piccoli. Il programma è consultabile sul sito internet della manifestazionewww.festadeltulipano.com. Il conto alla rovescia per la grande festa di primavera può dunque