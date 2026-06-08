L’annuncio di Anna Ascani: “Mi sposerò in chiesa a luglio”. A convolare a nozze Gianluca Briguglia

La deputata umbra e vicepresidente della Camera dei Deputati, Anna Ascani, si sposerà a luglio, in chiesa. Lo ha rivelato la stessa Ascani ai microfoni di Rai Radio 1, ospite a “Un Giorno da Pecora”. La giovane tifernate, 38 anni, sposerà Gianluca Briguglia, 56 anni, professore ordinario alla Facoltà di Filosofia dell’Università San Raffaele di Milano. Sul suo compagno, ha rivelato a Giorgio Lauro e Nancy Brilli, che “non è iscritto a nessun partito, ma capisce molto di politica”. Alla domanda se è vicino al Pd, la deputata di Città di Castello ha risposto: “Certamente, diciamo, non è dell’altra parte”.