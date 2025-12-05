Le Università dell’Umbria seconde in Italia per attrattività: dato migliore solo in Emilia Romagna

Le Università dell’Umbria formano il secondo più attrattivo sistema presente in Italia, con un saldo positivo pari al 18 per cento tra immatricolati fuori regione e residenti immatricolati in altre regioni. Il dato arriva dal 59esimo rapporto del Censis. Meglio dell’Umbria ha fatto solo l’Emilia Romagna, con un saldo positivo pari al 26,3%. Dopo l’Umbria vengono indicati Lazio (+11,2%), Trentino Alto Adige (+9,1%), Toscana (+6%), Lombardia (+5,6%), Friuli Venezia Giulia (+2,2%) e Piemonte (+1,9%). Il rapporto Censis evidenzia che nell’anno accademico 2024/2025 si conferma la tendenza positiva delle immatricolazioni, con un aumento del 5,3%. L’incremento non è stato però uniforme a livello geografico. Sono stati gli atenei del centro a registrare l’aumento più consistente di immatricolati (+14%) e poi del Nord Est (+2%), mentre Nord Ovest la variazione è stata negativa (-o,9%).