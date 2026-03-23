Obiettivi sociali dello sviluppo sostenibile: l’Umbria in chiaroscuro

Una situazione in chiaroscuro quella delle Regioni del Centro Italia su obiettivi sociali dello sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030. E’ quanto emerge dal Rapporto Territori ASviS 2025, con un focus su Toscana, Marche, Lazio e Umbria. Nel confronto con il dato nazionale, solo l’obiettivo relativo a città e comunità sostenibili presenta livelli inferiori nelle Regioni del Centro, mentre numerosi Goal sociali ed economici mostrano performance migliori rispetto alla media nazionale. L’Umbria, tra il 2010 e il 2024, mostra miglioramenti per istruzione, parità di genere, lavoro e crescita economica, consumo e produzioni responsabili. Peggiora, invece, la situazione di povertà, agricoltura e alimentazione, acqua pulita e servizi igienico sanitari, disuguaglianze, vita sulla terra, giustizia e istituzioni. La Regione può raggiungere il 41% degli obiettivi quantitativi analizzati, per il 28% di questi invece la situazione è in peggioramento.