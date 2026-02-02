Passaggio di consegne al comando dei vigili del fuoco di Perugia: arriva Rocco Mastroianni

Si è svolta questa mattina, nella sede centrale del comando, la cerimonia ufficiale di insediamento dell’ingegnere Rocco Mastroianni, nuovo comandante dei vigili del fuoco di Perugia. L’evento ha visto la partecipazione del personale operativo, tecnico e amministrativo, riunito per accogliere il nuovo dirigente. Il passaggio di testimone è stato presieduto dal direttore regionale dell’Umbria, l’architetto Valter Cirillo, che ha presentato personalmente il suo successore. Cirillo lascia la guida del comando dopo quasi un anno e mezzo: prima comandante titolare e, a seguito della sua nomina a direttore regionale lo scorso novembre, come comandante reggente. Nel prendere la parola, l’ingegnere Mastroianni ha rivolto “un sentito ringraziamento all’architetto Cirillo per il prezioso lavoro svolto”. Ha poi sottolineato la ferma volontà di proseguire nel solco della continuità operativa, garantendo il massimo impegno in sinergia con la direzione regionale dei vigili del fuoco dell’Umbria per rispondere al meglio alle esigenze del territorio. Il nuovo comandante è nato a Lauria (Potenza) nel 1964 e si è laureato on Ingegneria civile all’Università di Salerno. Vanta una carriera lunga nel Corpo nazionale. Entrato nel 1994, ha prestato servizio a Venezia e in diverse direzioni centrali a Roma. Ha guidato il comando provinciale di Viterbo (2022-2024); la recente promozione a dirigente superiore nel giugno 2025, con l’incarico presso l’Ufficio per il soccorso della Direzione regionale Toscana. Ha inoltre ricoperto l’incarico di segretario del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi. Vanta anche una vasta esperienza operativa nelle emergenze sismiche che hanno colpito le Marche (1997), l’Emilia Romagna (2012) e il Lazio (2016).