Per l’Istat a luglio l’inflazione in Umbria in linea con il dato nazionale: +2,9%. Perugia +2,6%

In Umbria l’inflazione rilevata a luglio è perfettamente in linea con il dato nazionale. La crescita tendenziale dei prezzi al consumo è infatti indicata dall’Istat pari a quella del Paese. Come in Friuli Venezia Giulia e Abruzzo, mentre è più alta in Calabria, Campania, Puglia, Lazio, Sicilia, Liguria e Sardegna. Nelle altre regioni si mantiene invece sotto il tasso nazionale. Tra i capoluoghi delle regioni e delle province autonome, Perugia fa registrare un più 2,6 per cento che la colloca al di sotto la media nazionale, al 2,9%. In ambito generale dell’Italia l’Istat ha rivisto al rialzo le stime di inflazione a luglio dal 2,8% al 2,9%, nei dati definitivi. Si riduce così il rallentamento dei prezzi rispetto a giugno, quando il tasso era al 3%.