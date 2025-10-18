Riparte la Rete umbra delle scuole per la lettura ad alta voce

Ripartono le attività della Rete Umbra per la Lettura ad alta voce condivisa con lo Start Meeting in programma mercoledì 22 ottobre alle 16.30 nell’Aula Magna dell’ Istituto tecnico economico tecnologico (Itet) Aldo Capitini di Perugia , in viale Centova, 4. L’incontro lancerà le attività per l’anno scolastico 2025/26 e vedrà la partecipazione della Presidente della Regione Umbria Stefania Proietti.

La Rete, costituita nel marzo scorso e promossa dall’Itet quale istituto capofila e dall’Associazione Nausika che promuove la lettura ad alta voce e rappresenta, forma e sostiene in tutta Italia gli insegnanti che adottano tale metodo. La Rete Umbra per la lettura ad alta voce condivisa conta oggi oltre 60 istituti scolastici della regione di ogni ordine e grado che, tramite dirigenti scolastici e referenti, sono stati invitati all’evento. Una giornata di studio e riflessione aperta anche ad altre istituzioni interessate al progetto.

Il programma dell’incontro prevede una parte iniziale aperta al pubblico con i saluti del dirigente scolastico Silvio Improta, dei rappresentanti istituzionali e del professor Federico Batini, responsabile scientifico della Rete. A seguire, la sessione di formazione sulla Lettura ad alta voce condivisa curata dallo stesso docente e da Martina Evangelista dell’Associazione Nausika.

La Rete promuove l’utilizzo sistematico della lettura ad alta voce condivisa nella didattica per favorire lo sviluppo delle competenze cognitive e relazionali degli studenti, contrastare la dispersione scolastica e costruire un clima educativo positivo. Il metodo, supportato da evidenze scientifiche, si configura come una vera politica di “democrazia cognitiva” e di sviluppo personale.

Allo Start Meeting del 22 ottobre nei prossimi mesi seguirà un ricco calendario di incontri formativi per i docenti della Rete, sia online che in presenza, che prenderà il via già lunedì 20 ottobre.