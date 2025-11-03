Roberta Volpini assume la direzione amministrativa dell’Usl Umbria 1

Ha preso ufficialmente servizio la nuova direttrice amministrativa dell’Usl Umbria 1, Roberta Volpini, subentrata dal primo novembre ad Enrico Martelli, che aveva presentato le sue dimissioni per motivi personali. La dottoressa Volpini ha avviato immediatamente la sua attività, incontrando il direttore generale Emanuele Ciotti e il direttore sanitario Ottavio Alessandro Nicastro per un primo confronto operativo sulle pratiche in corso e sulle priorità gestionali.

“Accogliamo con fiducia la dottoressa Volpini, certi che saprà offrire un contributo significativo all’azienda sanitaria, nel solco e in continuità con l’eccellente lavoro svolto dal dottor Enrico Martelli”, ha dichiarato Emanuele Ciotti.

“Sono lieta di iniziare questa nuova esperienza professionale. Metterò a disposizione dell’Usl Umbria 1 le competenze maturate in altre realtà sanitarie, con l’obiettivo di contribuire concretamente alla crescita e all’efficienza dell’azienda”, ha commentato Roberta Volpini.

Volpini ha ricoperto il ruolo di direttrice amministrativa di Estar (Ente di supporto tecnico amministrativo regionale) Toscana e in varie aziende ospedaliere e sanitarie in Piemonte, Campania e Lazio, tra cui l’Asl Roma 1 dove è stata anche direttrice generale facente funzione.