Screening mammografico più efficace con l’intelligenza artificiale: alla Usl Umbria 1 aumentati i positivi trovati

L’intelligenza artificiale applicata allo screening mammografico aumenta la possibilità di individuare i casi positivi e riduce i tempi di refertazione. A fornire i dati è stato il direttore generale della Usl Umbria 1 Emanuele Ciotti illustrando i dati dell’azienda sanitaria. L’Umbria è diventata la seconda regione, dopo il Veneto, ad applicare l’intelligenza artificiale allo screening mammografico su scala regionale. Tra maggio e dicembre 2025, a parità di numero di donne esaminate, circa 16.000, è stato registrato un incremento dei casi positivi, passando da 4,7 a 5,5 ogni mille esami. E’ quindi aumentata la capacità detection. Un altro risultato importante è stata la riduzione del tempo medio di refertazione: nel 2024 era di circa 25 giorni, oltre lo standard indicato di 21 giorni, mentre nel 2025 è sceso a 18 giorni, nonostante un organico ridotto di un radiologo rispetto all’anno precedente. Il supporto dell’ IA ha inoltre consentito di aumentare i richiami di secondo livello, passati da 644 a 786. Secondo il direttore generale Ciotti, l’esperienza umbra conferma come l’innovazione tecnologica possa rappresentare uno strumento concreto di supporto ai professionisti sanitari, in particolare nella doppia lettura degli esami mammografici, contribuendo a rendere i percorsi di screening “sempre più efficaci, tempestivi e appropriati”. La sfida, spiega ancora Ciotti, è “governare l’innovazione mettendola al servizio della qualità clinica, dell’organizzazione e della prevenzione. L’intelligenza artificiale non sostituisce i professionisti, ma li supporta, rafforzando la capacità del sistema sanitario di offrire risposte sempre più efficaci ai cittadini”.