martedì, Settembre 15, 2026
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Se ne è andata Nadia Antonini: l’Umbria perde una protagonista della propria storia istituzionale e politica

Alessandro Orfei

E’ venuta a mancare Nadia Antonini, figura conosciuta e stimata in tutta l’Umbria per il suo impegno nelle istituzioni. Figlia del senatore Silvio Antonini, tifernate e poi perugina di adozione, è stata consigliere comunale a Città di Castello, consigliere e assessore regionale alla Sanità e all’Agricoltura. Una figura di grande rilievo della vita politica umbra, una donna capace e tenace, che si è spesa con competenza e passione per il bene dell’Umbria. “Con la scomparsa di Nadia Antonini – scrive la presidente della Regione Stefania Proietti – l’Umbria perde una protagonista della propria storia istituzionale e politica, alla quale la comunità regionale deve riconoscenza per il lavoro e l’impegno indirizzati sempre e soltanto al bene dei cittadini umbri”. Il senatore tifernate Walter Verini sottolinea che con la scomparsa di Nadia Antonini “se ne è andato un altro pezzo importante della storia bella della sinistra in Umbria”. Lascia un vuoto, commenta ancora Verini, “ma anche ricordi importanti”.

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