Sviluppumbria: l’Assemblea dei soci approva piano triennale 2026-2028 e programma 2026

L’Assemblea dei Soci della partecipata regionale ha approvato il nuovo Piano Industriale triennale 2026-28 insieme al piano annuale 2026 e relativo budget, segnando un passaggio strategico fondamentale per il rafforzamento del ruolo della società a supporto dello sviluppo economico del territorio.

All’apertura dell’Assemblea ha partecipato la Presidente della Regione Stefania Proietti, collegata on line da Roma, che ha ribadito con forza la volontà della Regione di confermare e rilanciare la missione della partecipata, riconoscendone il valore quale strumento operativo a sostegno della competitività del sistema regionale, delle imprese, dei territori e delle comunità locali. Presente in Assemblea l’Assessore regionale al PNRR, alle politiche agricole e agroalimentari, alla montagna e alle aree interne, ai parchi e ai laghi, al turismo e allo sport al Turismo Simona Meloni.

L’approvazione del Piano avviene in un momento particolarmente significativo, trattandosi della prima Assemblea dei Soci con la nuova governance di Luca Ferrucci, nominato Amministratore Unico di Sviluppumbria nel maggio 2025, e rappresenta l’avvio di una nuova fase improntata a visione strategica, efficacia operativa e capacità di risposta a un contesto economico e geopolitico in continua evoluzione.

Il nuovo piano triennale individua linee di intervento chiare e integrate, mettendo al centro strumenti innovativi e flessibili a sostegno delle imprese con l’obiettivo di rafforzarne la competitività. Particolare attenzione è rivolta anche ai progetti strategici integrati per il territorio incentrati sull’attrattività regionale e sulla valorizzazione delle risorse locali e al sostegno alle famiglie umbre e ai cittadini con iniziative mirate a garantire inclusione sociale e a sostenere educazione, sport e welfare.

In un quadro di continua attenzione al contenimento dei costi e di risparmio di risorse pubbliche, in termini numerici il budget 2026 ha evidenziato un risultato positivo con un utile pari a 14.520 euro – in linea con la natura di società pubblica che deve tendere a un sostanziale equilibrio economico e finanziario – a fronte di un valore della produzione pari a 9.319.540 euro.

“Sviluppumbria rappresenta per la Regione Umbria un partner strategico e imprescindibile per accompagnare le politiche di sviluppo economico e di attrattività del territorio – ha commentato l’Assessore Meloni – L’approvazione del Piano triennale 2026-2028 segna l’avvio di una fase importante, nella quale intendiamo rafforzare ulteriormente la collaborazione, in particolare sui temi del turismo, della promozione integrata e del sostegno alle imprese. Lavoreremo insieme per rendere sempre più efficaci le azioni a favore dei territori, delle aree interne e delle filiere produttive, valorizzando competenze, progettualità e capacità operative. Una sinergia solida tra Regione e Sviluppumbria è la chiave per tradurre la visione strategica in risultati concreti per l’Umbria e le sue comunità”.

“Nel 2026 Sviluppumbria, seguendo le indicazioni della Regione Umbria, amplierà la collaborazione con il mondo delle imprese e il dialogo con le istituzioni ed i territori per un partenariato pubblico-privato sempre più ampio ed efficace – ha dichiarato L’Amministratore Unico Luca Ferrucci – In un contesto di crescente complessità è fondamentale mettere a disposizione del territorio tutte le opportunità offerte a livello regionale, nazionale ed europeo per accompagnare il sistema produttivo locale promuovendo al contempo attrattività, sviluppo equilibrato delle aree interne, commercio e sostenibilità ambientale e sociale”.

“Sostegno alle start up ad alto contenuto innovativo e all’attrazione di potenziali investitori produttivi e talenti nella nostra regione, potenziamento della crescita e dei percorsi di internazionalizzazione delle imprese e delle filiere strategiche regionali, valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione, rilancio del commercio e rigenerazione urbana sia nei centri storici che nei piccoli borghi e aree interne, promozione turistica integrata e organizzazione di eventi turistici a livello nazionale e internazionale, a partire dal turismo lento e dal centenario Francescano del 2026.Queste alcune delle principali attività con cui Sviluppumbria sarà chiamata a svolgere un ruolo sempre più attivo e qualificato al servizio della Regione e delle sue comunità- ha concluso Ferrucci – una sfida alla quale l’Agenzia si prepara a rispondere ampliando il ventaglio delle attività da svolgere e valorizzando le professionalità e le competenze della Società verso forme di più ampia progettualità e integrazione funzionale”.