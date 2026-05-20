Tutti in fila a “L’Isola del merletto”, c’è il prezioso vestito di Sofia Loren

Come se non bastassero le meraviglie proposte nelle due precedenti edizioni, per far decollare definitivamente “L’Isola del Merletto” gli organizzatori del Gal Trasimeno-Orvietano faranno approdare ad Isola Maggiore niente meno che il meraviglioso e prezioso abito in “pizzo d’Irlanda” indossato da Sofia Loren nel celebre film per la televisione “Francesca e Nunziata” (2002), diretto da Lina Wertmuller e interpretato in coppia con Giancarlo Giannini. E’ senza dubbio questa la più appetitosa proposta, tra le altre, annunciate in occasione della presentazione della terza edizione dell’evento che domenica 24 maggio, sin dal mattino, esalterà le produzioni artistiche che tanto piacciono non soltanto agli addetti ai lavori. Una giornata, come da tradizione, ricca di mostre, convegni, ambientazioni, visite guidate e performance tra pezzi originali da collezione per celebrare il “pizzo d’Irlanda” in tutte le sue declinazioni. Il tutto grazie alla collaborazione con importanti realtà del territorio quali la “Pro Loco” Isola Maggiore e l’associazione “Il P.Es.Co”, con il supporto del Comune di Tuoro sul Trasimeno esotto la direzione artistica di Anna Lisa Piccioni.

“Si tratta del primo di quattro eventi ideati diffusi nel corso dell’anno – ha spiegato il Direttore del Gal Trasimeno-Orvietano, Francesca Caropni, nel presentare l’evento – per puntare alla valorizzazione delle tradizioni del Merletto e del Ricamo nel territorio di riferimento (i successivi a San Feliciano il 6 giugno e poi, in settembre, a Panicale e infine a Orvieto e e Porano, n.d.r.) con l’ulteriore obiettivo di sostenere l’economia turistica e allo stesso tempo non perdere la memoria storica che rappresenta una importante identità oltrechè una opportunità di sviluppo imprenditoriale di questo prezioso artigianato, vero e proprio inno alla manualità nell’era dell’innovazione tecnologica e dell’intelligenza artificiale”.

All’incontro erano presenti anche il Sindaco di Tuoro sul Trasimeno Maria Elena Minciaroni, la presidente dell’associazione “Il P.Es.Co” Franca Martinetti, l’artista Graziella Bennati, la docente del Nuovo Istituto Design di Perugia Marika Losardo e la direttrice artistica Anna Lisa Piccioni che ha sottolineato come “la possibilità di esporre questo meraviglioso abito realizzato in “pizzo d’Irlanda” e indossato da Sofia Loren sia un vero evento nell’evento, al pari della presenza del sarto Gabriele Mayer, che parlerà di come è nato il costume e del suo processo creativo, e di Alessandra Cinti, proprietaria della sartoria TheOne Srl con sede a Roma e custode dell’abito, che parlerà della sua gestione e manutenzione in quanto abito da mostra che tra l’altro resterà esposto gratuitamente nel Museo del Merletto di Isola lacustre fino al prossimo 31 luglio”.

Ci sono dunque tutti i presupposti per un nuovo successo di pubblico per la manifestazione che verrà inaugurata alle 10.30 alla presenza,oltre che dei partecipanti alla conferenza stampa di presentazione, anche delle autorità tra cui sono previsti l’Assessore al Turismo della Regione Umbria Simona Meloni, il Sindaco di Porano Marco Conticelli, il vice Sindaco Comune di Magione Vanni Ruggeri, l’Assessore del Comune di Orvieto Alda Coppola, ilvice Presidente del Gal Trasimeno-Orvietano Romeo Pippi e la presidente della “Pro Loco” di Isola Maggiore Silvia Silvi.

Nell’arco della giornata, poi, una serie di iniziative legate a defilé, laboratori, esposizioni, dimostrazioni, corsi e degustazioni dei prodottitipici locali al tramonto. Ma è chiaro che tutto ruoterà intorno alla figura di Sofia Loren e all’impareggiabile manufatto esposto, a cui saranno legati anche altri due momenti significativi: la presentazione della cartolina ricamata ufficiale dell’evento, illustrata da Cristiano Schiavolini e corredata da un accessorio a merletto; e “FIli di cinema”, uno spettacolo itinerante (previsto nel pomeriggio) tra cinema e merletto con Annalisa Baldi e Francesca Caprai, che si avvale del supporto creativo di Chiara Ovidi e Rachele Centere, studentesse del Nuovo Istituto Design di Perugia guidate dalla docente Marika Losardo.

Non mancheranno, poi, le interpretazioni della maestra artistica del “pizzo d’Irlannda” Graziella Bennati,da lei realizzato in oro, in argento e in bronzo e le nuove creazioni delle merlettaie de“Il P.Es.Co” con una sfilata nella quale spiccherà il corpetto realizzato per i 30 anni dell’associazione su disegno della modellista Veronica Arcaleni.Da non perdere anche la mostra fotografica in bianco e nero sulle ultime merlettaie di Isola Maggiore con foto di Lorena Passeri e le numerose ambientazioni dedicate a merletti e ricami lungo via Guglielmi, corso principale dell’isola che si appresta a diventare a tutti gli effetti il “borgo del merletto” per eccellenza.

Per i visitatori, infine, giova ricordare che in caso di maltempo le iniziative si svolgeranno al chiuso, mentre per gli orari su approdo e ritorno dall’isola sono attivi il numero “Info traghetti” 075/9637702 oppure la pagina dedicata sul sito internet www.fsbusitalia.it.