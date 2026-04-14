Umbria e Marche a Spoleto per la Zes: “Occasione irripetibile per lo sviluppo”

La Zona economica speciale di Umbria e Marche “è il primo grande mattone unificante dell’Italia mediana”. A sottolinearlo è stata la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti in occasione di un incontro tra le Istituzioni dei due territori che si è svolto a Spoleto. “E’ una occasione di sviluppo dell’Umbria e delle Marche che vogliamo cogliere insieme” ha aggiunto. All’incontro ha partecipato anche l’avvocato Giuseppe Romano, appena nominato a capo del neocostituito Dipartimento per la Zes unica. Per quanto riguarda l’Umbria, la presidente ha affermato che ora la Regione “è pienamente operativa con una sua Unità di missione. L’occasione di oggi permette di raccontare alcune novità e ascoltare la voce di Inps e di Agenzia delle entrate, altri due enti statali coinvolti negli incentivi”. Proietti ha sottolineato che l’obiettivo è quello di “uscire dalla crisi e trovare soluzioni strategiche per essere regioni che da situazione di transizione diventano di traino per l’Italia”. Per l’assessore allo sviluppo economico Francesco De Rebotti si tratta “di una occasione irripetibile e di un’opportunità” per entrambi i territori. La semplificazione amministrativa è la vera chiave di volta, il volano per per guidare le imprese a questa sfida e impegnarle in investimenti. Una parte della regione ha anche il credito d’imposta, altra grande misura dal punto di vista finanziario”.