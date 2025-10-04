Umbria e Abruzzo unite: 80 sindaci abruzzesi ad Assisi. Incontro con i colleghi umbri

In occasione delle celebrazioni dedicate a San Francesco d’Assisi, il sindaco di Assisi Valter Stoppini e la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, hanno incontrato alla Domus Pacis di Santa Maria degli Angeli le autorità e le delegazioni della Regione Abruzzo. Presenti all’incontro ben 80 Comuni abruzzesi, riuniti per offrire l’olio che alimenterà la lampada votiva accesa sulla toma del Santo. “L’attualità del rapporto Abruzzo-Umbria – ha commentato la governatrice Proietti – è l’attualità di un rapporto di collaborazione che non guarda le sensibilità politiche, ma guarda alle necessità delle nostre terre. Noi siamo l’Italia di mezzo, l’Italia mediana che può fare tanto per l’intera Italia”. All’incontro erano presenti numerosi sindaci umbri.