sabato, Ottobre 4, 2025
Ultimo:

Assisi Attualità 

Umbria e Abruzzo unite: 80 sindaci abruzzesi ad Assisi. Incontro con i colleghi umbri

Alessandro Orfei

In occasione delle celebrazioni dedicate a San Francesco d’Assisi, il sindaco di Assisi Valter Stoppini e la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, hanno incontrato alla Domus Pacis di Santa Maria degli Angeli le autorità e le delegazioni della Regione Abruzzo. Presenti all’incontro ben 80 Comuni abruzzesi, riuniti per offrire l’olio che alimenterà la lampada votiva accesa sulla toma del Santo. “L’attualità del rapporto Abruzzo-Umbria  – ha commentato la governatrice Proietti – è l’attualità di un rapporto di collaborazione che non guarda le sensibilità politiche, ma guarda alle necessità delle nostre terre. Noi siamo l’Italia di mezzo, l’Italia mediana che può fare tanto per l’intera Italia”. All’incontro erano presenti numerosi sindaci umbri.

Potrebbe anche interessarti

Apre Agriumbria 2025, presente Francesco Lollobrigida, Ministro dell’Agricoltura

Luana Pioppi Commenti disabilitati su Apre Agriumbria 2025, presente Francesco Lollobrigida, Ministro dell’Agricoltura

Elezioni regionali: aperte le urne alle 7, si vota fino alle 23. La grande incognita dell’astensione. Dal 1970 al 2010 una costante crescita del numero dei “non voto”. L’appuntamento 2015 un importante test per i partiti

mdl 0

Umbria libera dall’amianto, i sindacati lanciano l’appello

Alessandro Orfei 0
MENU