Umbria seconda regione italiana per numero di terremoti: 3.260 scosse nel 2025. La più alta 3.7 di Massa Martana

Nel 2025 l’Umbria è stata la seconda Regione italiana per numero di terremoti dopo la Sicilia. Sono stati infatti 3 mila 260, 3190 con una magnitudo inferiore a due. Il dato è stato fornito all’Ansa dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia in occasione della diffusione dello Speciale 2025 sui terremoti. Dalle statistiche emerge che sono stati solo tre gli eventi con magnitudo tra tre e 3.9. Riguardo all’andamento mensile, febbraio è stato quello con meno scosse, 240, mentre il picco c’è stato a settembre con 326 quando è stato registrato il sisma di Massa Martana di magnitudo 3.7, la più alta dell’anno. Dallo Speciale è emerso anche che si è mantenuta costante nel numero complessivo di scosse nel 2025 l’attività sismica nell’area della sequenza di Amatrice-Norcia-Visso. Soprattutto con eventi di magnitudo inferiore a 2.0 e con pochissimi terremoti con intensità maggiore di 3.