lunedì, Gennaio 12, 2026
Ultimo:

Attualità Spoleto Todi 

Umbria seconda regione italiana per numero di terremoti: 3.260 scosse nel 2025. La più alta 3.7 di Massa Martana

Alessandro Orfei

Nel 2025 l’Umbria è stata la seconda Regione italiana per numero di terremoti dopo la Sicilia. Sono stati infatti 3 mila 260, 3190 con una magnitudo inferiore a due.  Il dato è stato fornito all’Ansa dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia in occasione della diffusione dello Speciale 2025 sui terremoti. Dalle statistiche emerge che sono stati solo tre gli eventi con magnitudo tra tre e 3.9. Riguardo all’andamento mensile, febbraio è stato quello con meno scosse, 240, mentre il picco c’è stato a settembre con 326 quando è stato registrato il sisma di Massa Martana di magnitudo 3.7, la più alta dell’anno. Dallo Speciale è emerso anche che si è mantenuta costante nel numero complessivo di scosse nel 2025 l’attività sismica nell’area della sequenza di Amatrice-Norcia-Visso. Soprattutto con eventi di magnitudo inferiore a 2.0 e con pochissimi terremoti con intensità maggiore di 3.

Potrebbe anche interessarti

Campello, cani con orecchie e code tagliate: i carabinieri forestali sequestrano 24 esemplari

Alessandro Orfei 0

Proroga al 31 ottobre della scadenza per le iscrizioni e le immatricolazioni all’UniPg

Luana Pioppi Commenti disabilitati su Proroga al 31 ottobre della scadenza per le iscrizioni e le immatricolazioni all’UniPg

Spoleto, guasto dell’Acquedotto Argentina riparato: l’erogazione sta tornando alla normalità

Luana Pioppi Commenti disabilitati su Spoleto, guasto dell’Acquedotto Argentina riparato: l’erogazione sta tornando alla normalità
MENU