Donna di 68 anni trovata morta in casa a Penna in Teverina: a fuoco il tetto dell’abitazione

Una donna di 68 anni, statunitense, residente a Roma, è stata trovata morta dopo che un incendio ha interessato il tetto di un’abitazione isolata in località strada di Vallicella nel comune di Penna in Teverina. Secondo una prima ipotesi dei vigili del fuoco, è deceduta probabilmente a causa delle esalazioni provocate dalle fiamme. Quando sono intervenuti per l’incendio, i vigli del fuoco del distaccamento di Amelia hanno trovato la donna in camera da letto. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Amelia. Secondo le prime informazioni, la sessantottenne era proprietaria della casa e viveva da sola. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono durante qualche ora. La Procura della Repubblica di Terni ha posto sotto sequestro l’abitazione. Una delle ipotesi è che il rogo sia partito dalla canna fumaria del camino, lasciato acceso nella notte.