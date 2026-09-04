Festival delle arti del Medioevo a Narni fino al 6 settembre

Proseguirà fino a domenica 6 settembre la sesta edizione del Festival delle Arti del Medioevo continuando ad animare le vie del centro storico di Narni con appuntamenti culturali a tema, “Giovanni Boccaccio. La storia, le storie: tra letteratura e verosimiglianza”, in occasione dei 650 anni dalla sua morte, senza dimenticare San Giovenale, patrono della città, nel 1650esimo anniversario della sua morte.

Sabato 5 settembre la giornata prende il via alle 10 nell’auditorium Bortolotti del Complesso di San Domenico con l’apertura della Fiera del libro e la presentazione del tema della 59esima edizione della Corsa all’Anello, “Fiamma dal ciel 1377. La via del ritorno”, ispirata all’espressione del “Canzoniere” di Francesco Petrarca, forte sostenitore del ritorno della sede pontificia da Avignone a Roma, la rievocazione celebra un evento capitale di 650 anni fa. In questo scenario di “grande storia” si inserisce Narni, presidio strategico dello Stato della Chiesa, la cui Rocca albornoziana testimonia il ruolo svolto dalla città in uno dei passaggi più significativi del Medioevo

Seguiranno “La vita e il mondo di Francesco Petrarca” conferenza-lezione a cura di Luca Marcozzi, “Il Decamerone di Giovanni Boccaccio: alla scoperta di un capolavoro” conferenza-lezione a cura di Alberto Cristofori (10.40), “Boccaccio: il cibo, il vino e l’Umbria” conferenza-lezione a cura di Giovanni Pedercini (11.20) e “In camicia sottile e bianca. Vesti che narrano: guida all’abbigliamento nell’opera di Boccaccio” conferenza-lezione a cura di Elisabetta Gnignera (12)

Alle 16 nell’auditorium Bortolotti del Complesso di San Domenico conferenza-lezione al Bortolotti, “Vita e imprese di Erasmo da Narni, detto Gattamelata” a cura di Federico Canaccini

Dalle 16.30 alle 18.30 lungo le vie della città “Giornata Ambienti Medievali”, visita agli ambienti ricostruiti dai Terzieri di Mezule, Fraporta e Santa Maria (punto di raccolta Piazza dei Priori, costo euro 6)

Alle 16.40 nell’auditorium Bortolotti del Complesso di San Domenico “Armi e armature per i 500 anni del Gattamelata: la mostra sulle compagnie di ventura del 1970 a Narni” conferenza-lezione a cura di Alessandro Novelli

Alle 17, sempre al Bortolotti, “Officium Rhythmicum Sancti Iuvenalis”, evento realizzato in occasione dei 1650 anni dalla morte del Santo Patrono di Narni e di Fossano, gemellaggio musicale delle due città con il saluto delle autorità comunali e l’esecuzione di alcuni brani tratti dall’antico documento contenente l’Officium Rhythmicum conservato a Fossano. A cura dell’associazione culturale LaPoliedrica. Con la Cappella Musicale di San Giovenale (Fossano) e Narnia Cantores. Direzione maestri Luca Giachero e Simone Sorini

In contemporanea, alle 17, ma nella sala Bravi dell’Istituto Beata Lucia “Still Creatures”, inaugurazione della rassegna d’arte multimediale a cura di Raffaello De Turres e Francesco Costanza. “Ottocento anni dalla morte di San Francesco, una voce dal passato per un futuro possibile”, progetto associazione Paideia

Alle 17.20 nell’auditorium Bortolotti del Complesso di San Domenico, nell’ambito del progetto “L’educazione medievale” – sezione L’altra arte. Il fumetto storico, presentazione del fumetto storico “Cantar de Gesta” di Mauro Laurenti. Evento in collaborazione con Rotary Club di Amelia Narni

Alle 18.30 nell’Orto di poca considerazione di Palazzo dei Priori “Temi minori. Sette parole francescane per leggere il presente”: “Porta significatione” incontro di riflessione sul Medioevo come civiltà del segno, immagini, gesti, colori, emblemi e simboli. Conferenza-lezione a cura di Roberto Limonta, organizzato dal Comune di Narni e l’associazione Corsa all’Anello

Alle 20.30 a Palazzo Fraporta “Il banchetto di Medeluccia” banchetto medievale a cura del Terziere Fraporta (posti limitati su prenotazione 348 3418989)

Alle 21.30 in piazza dei Priori “Ludus in fabula, il gioco da tavolo nel Medioevo” conferenza introduttiva e giochi a seguire a cura dell’archeoludologa Monica Silvestri

Domenica 6 settembre alle 10 nell’auditorium Bortolotti del Complesso di San Domenico apertura Fiera del libro e “I racconti della Peste Nera” conferenza-lezione a cura di Elena Percivaldi. Seguiranno “Malattie ed epidemie: leggi e luoghi di cura nella Narni del Trecento” conferenza-lezione a cura di Giulio Pacciaroni e Giuseppe Pacciaroni (10.40) e “La scienza e l’arte nei “Tacuina Sanitatis” conferenza-lezione a cura di Maria Giuseppina Muzzarelli (11.20)

Si prosegue alle 16, sempre al Bortolotti, con “Fiamma dal ciel 1377. La via del ritorno”, approfondimento tema 2027 della 59esima edizione della Corsa all’Anello e la conferenza-lezione di Mario Prignano “1377: la fine della cattività avignonese”. Seguirà “La veste della “Madonna del Parto” di Piero della Francesca: una finestra sulla società del Basso Medioevo” conferenza-lezione a cura di Elisa Tosi Brandi (17)

Alle 17.20 in piazza dei Priori prima edizione di “Ludus in fabula sine finibus” giochi storici a squadre

Alle 17.20 nell’auditorium Bortolotti del Complesso di San Domenico “March Bloch, il mestiere dello storico”, omaggio allo storico combattente giustiziato dalla Gestapo, celebrato dalla Francia “per il suo lavoro, il suo insegnamento e il suo coraggio” con l’ingresso al Pantheon, in occasione dell’80esimo anniversario della Liberazione di Strasburgo. Conferenza-lezione a cura di Umberto Longo

Alle 18.30 nell’Orto di poca considerazione di Palazzo dei Priori caffè letterario “Protagonisti insoliti della Storia” con la presentazione del libro “Guida letteraria all’Umbria” di Cristina Gatto

Alle 20 in piazza dei Priori “Ludus in Tabula” convivio con premiazione dei vincitori di “Ludus in fabula sine finibus” e serata finale in musica