Premiati a Roma i tre Comuni “Plastic Free dell’Umbria”: riconoscimenti a Castiglione del Lago, Corciano e Narni

Sono tre in Umbria i Comuni (141 in Italia) premiati a Roma con il riconoscimento “Comune Plastic Free”, il premio promosso da Plastic Free Onlus, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica. Le cerimonia della quinta edizione si è svolta al Teatro Olimpico, dove sono state premiate le amministrazioni locali che si sono distinte per la lotta contro l’abbandono dei rifiuti, per la promozione di comportamenti responsabili e per una gestione virtuosa del territorio. I Comuni Plastic Free 2026 dell’Umbria sono Castiglione del Lago, Corciano e Narni. Per il quinto anno consecutivo Castiglione del Lago ha ricevuto il “prestigioso riconoscimento”. Il Comune è ormai diventato simbolo del livello di virtuosità raggiunto nelle politiche ambientali e nelle iniziative dedicate alla salvaguardia del territorio. A ritirare il premio è stata l’assessora all’Urbanistica Boscherini. “Ricevere anche quest’anno il riconoscimento – ha dichiarato – è motivo di grande soddisfazione. E’ il risultato di un lavoro costante portati avanti dall’amministrazione comunale insieme ai cittadini, associazioni e volontari che ogni giorno contribuiscono alla cura e alla tutela del nostro territorio”. La vicesindaca di Castiglione del Lago Andrea Sacco ha sottolineato come il premio “dimostra quanto sia importante fare squadra per difendere l’ambiente. Continueremo a promuovere iniziative di sensibilizzazione e azioni concrete per ridurre l’inquinamento da plastica e valorizzare il nostro territorio”. A ricevere il riconoscimento anche il Comune di Corciano, rappresentato dall’ottimo sindaco Lorenzo Pierotti, accompagnato dall’assessora all’Ambiente Giordana Tomassini e dalla consigliera delegata alla Transizione ecologica Stella Biancardi. “Essere premiati a Roma per il riconoscimento di Comune Plastic Free 2026 – ha dichiarato il sindaco Pierotti – è per noi motivo di grande orgoglio. Tra quasi 8.000 Comuni italiani, soltanto 141 hanno ricevuto questo attestato per l’impegno concreto nella tutela dell’ambiente. Vedere il nome di Corciano accanto a città importanti come Roma, Milano, Torino, Bergamo, Bari e Verona dimostra quanto anche una comunità di dimensioni medie possa distinguersi a livello nazionale quando istituzioni, cittadini, scuole, associazioni e volontari lavorano insieme. Questo riconoscimento nasce da una collaborazione quotidiana: dall’attenzione dei cittadini, dall’impegno dei volontari, dal lavoro degli uffici comunali e dall’azione dell’amministrazione”. I risultati raggiunti da Castiglione del Lago, Corciano e Narni nella difesa del territorio – ha detto Leonardo Puliti, referente regionale Plastic Free per Marche e Umbria – “sono un esempio virtuoso di governance ambientale. L’impegno profuso da queste amministrazioni è un segnale di speranza che auspichiamo possa ispirare l’intero tessuto regionale, consolidando una rete territoriale sempre più orientata alla sostenibilità”.