Proietti alla festa di Fratelli d’Italia: “Il nuovo ospedale di Narni-Amelia si farà insieme a quello di Terni”

Liste d’attesa, appropriatezza delle prescrizioni e soprattutto nuovi ospedali al centro del confronto tra la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, e Francesco Acquaroli, presidente della Regione Marche. L’iniziativa si è svolta a Narni nell’ambito della festa organizzata da Fratelli d’Italia con una tavola rotonda dal titolo “La sanità del futuro: modelli a confronto”. A moderare il confronto la capogruppo di Fdi a Palazzo Cesaroni Eleonora Pace. “Le liste d’attesa sono un problema nazionale” ha detto Proietti sottolineando quella che ha definito “una grande appropriatezza prescrittiva” dell’Umbria e i buoni risultati sulle prestazioni urgenti e brevi. La presidente umbra ha chiesto alle aziende sanitarie di “scavare nelle agende”, andando oltre i dati informatici di Agenas, e ha indicato l’oculistica come una delle specialità sulle quali intervenire, anche per ridurre la mobilità passiva verso le Marche. “Ai direttori generali delle quattro aziende umbre è stato chiesto un piano d’azione specifico” ha aggiunto Proietti. Acquaroli ha richiamato il lavoro svolto nelle Marche negli ultimi anni. “Le difficoltà ci sono, ma ci sono anche i risultati” ha sottolineato. Tra questi ha citato il secondo posto attribuito alle Marche nelle classifiche nazionali sulle liste d’attesa. Per il governatore marchigiano resta centrale il tema dell’appropriatezza. “Chi sbaglia prescrizione crea un danno al paziente e al sistema” ha aggiunto. Il confronto si è poi spostato sull’edilizia sanitaria. Proietti ha parlato della necessità di recuperare il divario di investimenti accumulato dal ternano rispetto alla provincia di Perugia e ha ribadito che Terni “merita un nuovo ospedale all’altezza”. Sul nuovo ospedale Narni-Amelia ha spiegato che “non si può non fare” ma dovrà essere pienamente integrato con il nuovo presidio ternano, previsto come Dea di secondo livello. Acquaroli ha illustrato invece il percorso dei nuovi ospedali marchigiani ad Ancona sud e Fermo, per i quali sono previste inaugurazioni nel 2027, e quelli di Pesaro e Macerata, entrambi destinati a un investimento complessivo di circa 600 milioni di euro.