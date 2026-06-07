IL PD PERDE PEZZI

di Pierluigi Castellani

L’uscita dal PD di Pina Picierno, vicepresidente dell’Europarlamento, sta facendo molto discutere perché si tratta di una personalità di un certo rilievo nel mezzogiorno d’Italia. Eletta con molti voti di preferenza, quindi suoi voti personali, ha un consenso che lei si è guadagnato via via partendo dall’impegno nella DC di Ciriaco De Mita, nell’avellinese, che l’ha condotta prima nella Margherita e poi nel PD ad essere riconosciuta punto di riferimento di molti militanti ed attivisti di un centrosinistra plurale e portatore di una credibile cultura di governo. Ma quello che fa discutere è che l’abbandono di Picierno si aggiunge a quello di Anna Maria Furlan, di Elisabetta Gualmini e di Marianna Madia , dirigenti non propriamente isolate nella politica italiana. Quello che colpisce è che il PD ufficiale non si interroga affatto sulle ragioni di questi abbandoni anzi nel caso di Picierno viene salutato nei social con qualche sospiro di sollievo se non proprio come una vera e propria liberazione. La Schlein si limita ad osservare che il PD è comunque un partito plurale dove c’è spazio per le diverse culture ma non si interroga sulle motivazioni di questi abbandoni tanto che un padre nobile del PD come Pierluigi Castagnetti invita a non minimizzare il segnale anche perché si tratta di personalità dotate di consenso e portatrici di voti. C’è poi in questo contesto da osservare il sostanziale disinteresse con cui la dirigenza del PD ignora i suggerimenti e le raccomandazioni, che in più occasioni Romano Prodi fa a quello, che viene chiamato il campo largo, per stimolare a dar vita ad una credibile alternativa alla destra di Meloni fino ad osservare, come Prodi ha fatto interrogato da Lilli Gruber , che per battere la Meloni ci vorrebbe un’altra Meloni, cioè un altro leader capace di coagulare intorno a sé un progetto politico, che sappia tenere insieme diverse sensibilità e pluralità di forze unite nel disegno di dare al paese un governo all’altezza delle sfide di questo difficile momento in cui viviamo. Ma queste parole di Romano Prodi, che dovrebbero essere di forte stimolazione per quanti siedono ora in Parlamento sui banchi dell’opposizione, sembrano scivolare senza alcun effetto e con un apparente disinteresse delle leadership dei componenti del cosiddetto campo largo. Anzi si ha la preoccupante impressione , che le parole dell’ex premier, l’unico che abbia battuto per ben due volte il centrodestra, siano tollerate come quello di un vecchio brontolone, che si è costretti a tenere in famiglia. C’è poi da osservare con altra preoccupata attenzione come nel PD esponenti di rilievo come Dario Franceschini da un lato e Maurizio Bettini dall’altro si diano da fare per far nascere un contenitore al di fuori del PD per dare al centrosinistra quella gamba di centro senza la quale non si vincono le prossime elezioni politiche . Ed è appunto singolare che esponenti del PD riconoscano necessario questo pluralismo quando proprio il PD era nato con l’ambizione di rappresentare tutti quei segmenti della società italiana, che non si vogliono consegnare ad una destra corporativa e scettica sull’ Europa. Insomma ci si dovrà rassegnare ad una mutazione del PD da forza pluralista di centrosinistra ad un partito identitario di sinistra sul modello dei DS degli anni novanta ? Io da inguaribile ottimista spero ancora di no, perché molte cose si stanno risvegliando in questa area e perché ancora ci sono gli stimoli e le necessarie lucide analisi di chi del centrosinistra ha fatto una passione ed una ragione di vita.