LA SASSONIA E L’EUROPA

di Pierluigi Castellani

La schiacciante vittoria In Sassonia Anhalt dell’estrema destra tedesca, l’AFD, è un preoccupante segnale per la Germania ma anche per l’Europa. Anche se si tratta di un piccolo test elettorale, la Sassonia rappresenta appena il 3% della popolazione tedesca, è comunque un non trascurabile campanello d’allarme per l’Unione Europea. Infatti la pericolosa avanzata della destra estrema in Germania con preoccupanti richiami alla retorica neonazista, non solo sovranista ed anti euro, ma anche filorussa significa la negazione della politica fino ad ora adottata dall’UE, di aiuto all’Ucraina e di cercare di assumere un ruolo in politica estera ed in economia che coinvolga , in modo sempre più integrato, tutti i 27 paesi dell’Unione. Il prossimo anno ci saranno elezioni importanti in Francia, in Spagna e in Italia e se prevalesse il vento dell’estrema destra sarebbe l’inizio della disgregazione dell’Europa, che poi è quello che si augura Putin ed anche Trump, perché l’Europa ancora rappresenta un esempio positivo del multilateralismo, che invece è stato abbandonato con la politica di potenza adottata soprattutto dagli Usa, dalla Russia e dalla Cina. C’è molto da pensare anche per la politica italiana, non solo per la sinistra, che viene messa di fronte all’emergere del populismo di contestazione e di protesta, che ammalia proprio quelle fasce operarie e povere fino ad ora abbandonate da certa sinistra più attenta al politicamente corretto che alle reali esigenze della gente. Ma pone problemi anche al centrodestra e soprattutto alla maggioranza meloniana del paese. Non sarà certamente sfuggito il silenzio della premier e il diverso atteggiamento dei due vicepremier Tajani e Salvini. Il primo molto preoccupato anche per il tracollo della CDU, partito alleato in Europa di FI ed il secondo tutto entusiasta per la vittoria dell’AFD, che permetterebbe, secondo Salvini, l’inizio di una nuova Europa, senza poi parlare del movimento di Vannacci, che vede nell’avanzata dell’estrema destra tedesca la conferma della sua politica isolazionista e pro Putin. Speriamo che da questo segnale le forze di centrosinistra vengano avvertite della impellente necessità di adottare una piattaforma programmatica capace di smentire quanto avvenuto in Sassonia.