Lavoro, l’Umbria terza in Italia per soddisfazione ma stipendi bassi e scarsa produttività

Con il 57,5%, l’Umbria è terza tra le regioni italiane per quanto riguarda la quota di occupati che nel 2024 ha attribuito una media tra otto e dieci a sei aspetti concreti: guadagno, sviluppo professionale, ore lavorate, stabilità, distanza casa-lavoro e interesse per l’attività svolta. Dentro questa platea ci sono sia i dipendenti sia gli autonomi. Il risultato riguarda l’intero lavoro umbro, dalla fabbrica allo studio professionale. Fanno meglio soltanto il Trentino-Alto Adige, al 62,3%, e Valle d’Aosta, al 59,8%. Il centro si ferma al 54%, il Nord al 52,8%, il Mezzogiorno al 45,4%. L’Italia invece registra un 51,1%. L’Umbria che non dispone dei salari e della produttività delle aree più forti porta nella fascia dei giudizi molto alti una quota di lavoratori superiore anche a quella del Nord. Sempre di fonte Istat, c’è anche da considerare l’indagine Multiscopo “Aspetti della vita quotidiana”. Con una domanda generale, nel 2024 considera molto o abbastanza soddisfatto il 77% degli occupati italiani: 78% al Nord, 77,2% al Centro e 77,1% nel Mezzogiorno. E’ una misura diversa e non offre per l’Umbria la distribuzione necessaria a riempire quel 42,5%, ma dimostra che la fascia sotto otto non coincide con l’insoddisfazione. Perché tanti umbri raggiungono la fascia più alta ?Non esiste una risposta statisticamente provata, perché l’Istat non pubblica le sei componenti separate per regione. Gli indicatori di contesto, tuttavia, convergono su una parola: continuità. Nel 2024 solo il 2,8% degli occupati umbri temeva di perdere il lavoro e di non trovarne uno simile, contro il 3,2% italiano; le trasformazioni da impieghi instabili a stabili raggiungevano il 20,4% rispetto al 16,6% nazionale. Il quadro più recente rafforza, ma rende anche più complessa questa lettura. Nel 2025 l’Umbria conta 377.800 occupati, circa 4.700 in più rispetto al 2024, con una crescita dell’ 1,3%, superiore allo 0,8% italiano e allo 0,5% del Centro. Il tasso di occupazione tra 15 e 64 anni sale dal 68% al 69,1%: è secondo nell’Italia centrale dopo la Toscana, al 70,5%, e precede Marche al 67,5% e Lazio al 64,2%. Supera di 2,2 punti la media del Centro Itala, al 66,9% e di 6,6 punti quella nazionale, al 62,5%. Il biennio mostra pure un cambio di motore. Dopo il forte aumento del 3,2% registrato nel 2024, la crescita prosegue nel 2025 ma viene interamente dal lavoro indipendente: gli autonomi salgono da 82.600 a 88.800, oltre 6.100 in più, mentre i dipendenti scendono da 290.400 a 289.000, circa 1.400 in meno. Il mercato umbro continua dunque ad allargarsi, ma non attraverso un’espansione uniforme del lavoro subordinato. La stabilità entra anche nelle famiglie. Tra i nuclei senza pensionati e con persona di riferimento sotto i 65 anni, soltanto il 6,2% vive senza occupati, contro il 9% italiano; il 60,8% vive in famiglia con almeno due persone al lavoro, rispetto al 53,6% nazionale. Poi, però, la retribuzione media annua dei dipendenti umbri è dell’11,2% inferiore a quella media nazionale. Il 25,7% dei laureati occupati svolge mansioni inferiori al titolo posseduto; il part-time involontario raggiunge il 10,2%, contro l’8,5% nazionale; il lavoro da casa si ferma al 6,4%, rispetto al 10,3%.Il punto più duro è la sicurezza: nell’ultimo dato disponibile, riferito al 2022, gli infortuni mortali con inabilità permanente sono 17,8 ogni 10mila occupati, contro gli 11 italiani. Sullo sfondo resta la produttività: tra il 2007 e il 2023 il valore aggiunto per ora lavorata è diminuito del 6,7% in Umbria, mentre nel Paese è cresciuto del 4%. Il paradosso -sottolinea la Camera di commercio dell’Umbria – è tutto qui. I lavoro umbro rassicura più di quanto premi, tiene insieme più di quanto faccia avanzare. Ma la fiducia diventa sviluppo soltanto quanto incontra salari migliori, competenze utilizzate, sicurezza e produttività. “Questo risultato – commenta il presidente Giorgio Mencaroni – è una risorsa produttiva, non un certificato di perfezione. Dice che in Umbria il lavoro conserva continuità, responsabilità e riconoscibilità, sia tra i dipendenti sia tra gli autonomi. Ma la fiducia non può sostituire salari adeguati, prospettive, sicurezza e pieno impiego delle competenze”.