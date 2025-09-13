LE MINACCE ALLA DEMOCRAZIA

di Pierluigi Castellani

Viviamo nel mondo della nostra quotidianità e non ci accorgiamo, che lo scenario del mondo intorno a noi sta cambiando. Siamo partiti da alcune certezze: un Occidente unito con salde alleanze come la Nato e la UE ed una progressiva apertura verso paesi non democratici ma con cui il dialogo era possibile e si stava intensificando. Ora tutto questo: la globalizzazione e l’apertura del commercio internazionale che portava vantaggi anche se andava corretta perché non acuisse le disuguaglianze mentre la pace non appariva minacciata, tutto viene messo in discussione. Ci sono zone del mondo dove la guerra sta facendo vittime civili e di minori ed intere città vengono quotidianamente bombardate e rase al suolo mentre intere popolazioni vivono nella paura e nella carestia. Ed inoltre la guerra dei dazi sta minando i rapporti tra stati mettendo in crisi le economie di interi paesi mentre è sempre più evidente la fragilità e l’impotenza delle istituzioni internazionali nate dopo la seconda guerra mondiale. Si parla da parte di alcuni di nuovo ordine mondiale ma è evidente che si vuole solo distruggere quel tanto di ordine in cui fino ad ora siamo vissuti. Del resto se guardiamo la fotografia dei capi di stato e di governo in una piazza Tienanmen affollata ci accorgiamo che quelli che stanno immaginando un nuovo ordine mondiale per sostituirlo al vecchio non si può certamente stare tranquilli , perché in quella piazza erano presenti tante autocrazie e dittature mentre i paesi con qualche consolidata democrazia per contarli erano troppe già le dita di una mano. E se si guarda dall’altra parte in quella del cosiddetto Occidente ci si accorge che le democrazie appaiono sempre più deboli e spesso in contrasto tra loro. Basta pensare che il blocco più omogeneo, cioè quello rappresentato dai paesi europei sta vivendo il pericolo di una stanchezza della democrazia stentando anche a trovare la strada di una maggiore coesione ed integrazione. Alcuni parlano di debolezza delle democrazie nell’ affrontare i temi che sconvolgono il mondo ed anche democrazie consolidate, come quella francese, sta vivendo con il tramonto del macronismo una crisi per la difficoltà nella formazione di un governo stabile, mentre il paese è in mano a diffuse proteste popolari come l’ultima di questi giorni promossa dagli estremismi di destra e sinistra. E si nota anche nelle democrazie parlamentari una polarizzazione estrema, che può condurre anche ad un aumento della violenza politica per il diffuso populismo, che le sta corrodendo. E’ emblematico quanto sta avvenendo negli Stati Uniti ove la proliferazione delle armi può stimolare qualcuno ad usarle.. Dobbiamo quindi rassegnarci a constatare una intrinseca debolezza della democrazia , perché incapace di affrontare con la necessaria urgenza i problemi della società civile? Credo proprio di no. Non possiamo arrenderci a chi, suggestionato dall’autoritarismo, si fa trascinare verso regimi che non assicurano lo stato di diritto, le libertà a tutti i cittadini , e sono incapaci di assicurare la pace. Dobbiamo infatti constatare che i regimi liberticidi sono proprio quelli in mano a dittature ed autocrazie e prendere atto, che difficilmente i paesi democratici scatenino guerre tra di loro. Ma non si possono neppure chiudere gli occhi di fronte al fatto, che questa instabilità del mondo si è acuita con il ritorno alla Casa Bianca di Donald Trump, che con il suo America first sta facendo saltare quel fragile equilibrio in cui fino adora siamo vissuti e che con il suo unilateralismo sta scardinando quell’assetto garantito dalle istituzioni internazionali, che sono il lascito più prezioso della seconda metà del novecento. Non voglio dire naturalmente che sia tutta colpa di Trump, ma certo c’è molto del suo per la sua ambigua politica estera, con l’a sua vantata amicizia con Putin quando rimane inerte anche quando lo zar continua a bombardare e devastare l’Ucraina e minaccia lo spazio aereo della Polonia, paese membro dell’UE e della Nato, mentre d’altra parte copre, sostanzialmente appoggiandolo, Netanyahu ,che inesorabilmente continua con la sua devastazione di Gaza con un impressionante carico di morti e distruzione. Né si può sottacere quanto sta avvenendo all’interno della democrazia americana con il continuo ricorso agli ordini esecutivi del tycoon scavalcando il congresso, con l’ostracismo dato alla stampa che non si piega alla sua narrazione, con una forte presa sul potere giudiziario cercando di mettere a tacere i giudici non allineati, con la grazia concessa agli assalitori di Capiton Hill del 6 gennaio 2021, con l’invio della Guardia Nazionale negli stati anche senza l’assenso dei singoli governatori e con le altre stravaganze del suo modo di governare. Tutta colpa di Trump quindi ? Certamente no, ma è certo che il tycoon ci sta mettendo abbastanza del suo.