L’OCCIDENTE IN FRANTUMI E IL NUOVO ANNO

di Pierluigi Castellani

Mentre ci accingiamo ad accomiatarci dal vecchio anno 2025 il mondo sta registrando nell’indifferenza dei più la fine dell’Occidente come l’abbiamo vissuto dalla fine della seconda guerra mondiale in poi. L’ultimo colpo, dopo molti altri, lo ha ancora sferrato Donald Trump rifiutando di dare il visto per l’ingresso negli Stati Uniti all’ex commissario europeo Thierry Breton colpevole di aver sanzionato le grandi aziende americane ,che gestiscono in Europa piattaforme digitali. Questo significa che per gli Usa non esiste più il rispetto del diritto internazionale e dell’autonomia normativa di paesi amici, che vogliono difendere i diritti degli utenti europei in un campo molto delicato come quello del web in cui spadroneggiano le Big Tech. Che del resto Trump abbia abbandonato il rispetto per il multilateralismo e per i trattati internazionali, dagli stessi Usa firmati nel passato , e , che continui a voler disgregare l’UE facendo leva su paesi a lui amici come l’Ungheria di Orban inoltre dileggiando i leader europei perché , a suo dire, troppo deboli, è ben noto. Ma questo suo ultimo atto a difesa del grande capitalismo rappresentato dalle Big Tech americane, che, come è ben risaputo, hanno largamente finanziato la sua campagna elettorale, non può non far prendere atto a tutti i paesi europei, che l’Occidente, fin qui identificato come un insieme di valori liberaldemocratici a difesa delle democrazia delineata, ricordiamolo, dalle quattro libertà atlantiche proposte al mondo proprio da un presidente Usa come Frank Delano Roosevelt, è ormai finito per le picconate di un altro presidente Usa, che tra l’altro sta abbandonando anche il principio cardine della democrazia liberale ,quello della separazione dei tre poteri: esecutivo, parlamento, giudiziario. D’altronde è da tempo che si parla di due occidenti almeno da quando ne scrisse Timoty Garton Ash nel suo libro ” Free World”, pubblicato in Italia nel 2007, che assegna proprio all’Europa di rappresentare l’Occidente ricco dei valori liberal democratici irrobustiti dalla dimensione sociale rappresentata dal suo diffuso welfare, che non esiste nell’altra sponda dell’Atlantico. Ora spetta ai paesi europei e all’Italia di Giorgia Meloni quando si risveglierà dal sonno impostogli dalla sua vantata amicizia con Trump , di innalzare con più forza e maggiore integrazione ed unità la bandiera dei valori occidentali se non vogliamo che vengano definitivamente archiviati dall’assetto spartitorio tra grandi potenze, Usa, Cina e Russia, che sta assumendo la politica internazionale in questo tormentato terzo millennio. Chiudiamo così con queste amare considerazioni il 2025 sperando che il nuovo anno porti a tutti più serenità e pace, quella pace che ora tutto il mondo sta invocando. Non ci resta, che augurare calorosamente un felice anno nuovo a tutti gli amici di Umbria Domani.