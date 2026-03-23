Blitz dei carabinieri nei boschi di Baschi e Castel Viscardo: due marocchini arrestati. Sequestrati stupefacenti, coltelli e soldi

Blitz dei carabinieri del Comando provinciale di Terni nei boschi delle Gole del Forello e a Viceno per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree boschive dell’Orvietano. Militari in borghese e in uniforme hanno setacciato, con il supporto dello Squadrone Cacciatori “Sardegna”, aree impervie ritenute “piazze di spaccio”. L’operazione ha portato all’arresto di due persone, alla denuncia di una terza, al sequestro di 22 grammi di cocaina, 10 grammi di eroina e 21 grammi di hashish, oltre al sequestro di numerose armi bianche e più di mille euro in contanti. In località Gole del Forello, nel comune di Baschi, sono stati arrestati due 21enni marocchini, uno dei quali irregolare sul territorio nazionale, che operavano all’interno del bosco. Alla vista dei militari i due giovani hanno tentato di fuggire dopo aver gettato una roncola e perso un marsupio ma sono stati immediatamente bloccati. I militari hanno rinvenuto 29 dosi di cocaina per un peso complessivo di circa 20 grammi; 29 dosi di eroina per un peso di circa 10 grammi e un panetto di hashish da 21 grammi e la somma di 700 euro in contanti. Sono stati inoltre sequestrati tre coltelli e due roncole. A Viceno, località del comune di Castel Viscardo, è stato denunciato in stato di libertà un 21enne marocchino, irregolare sul territorio nazionale, trovato con 2 dosi di cocaina e 300 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Anche in questo caso sono stati sequestrati un coltello e un machete. Il giudice del Tribunale di Terni, dopo aver convalidato gli arresti, ha disposto nei confronti del 21enne marocchino regolare la misura cautelare del divieto di dimora nella regione Umbria. Nei confronti dell’altro 21enne marocchino, irregolare, ha disposto la misura cautelare del divieto di dimora in Umbria con la Prefettura di Terni che ha emesso un decreto di espulsione con ordine del Questore di lasciare l’Italia entro sette giorni.