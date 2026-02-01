Bloccato nella forra e infortunato: salvato dagli speleologi e vigili del fuoco. Trasportato in elisoccorso all’ospedale di Terni

Complesso intervento del Soccorso alpino e speleologico dell’Umbria e dei vigili del fuoco per soccorrere una persona infortunata all’interno della Forra di Prodo, nell’Orvietano. L’allarme è partito dalla centrale regionale del 118. Il tecnico del Sasu lì presente ha immediatamente provveduto a individuare con precisione il punto in cui si trovava l’infortunato, fornendo le coordinate alle squadre operative che hanno raggiunto la frazione di Prodo, da dove si accede alla forra. Le squadre del Sasu, composte da tecnici specializzati nel soccorso in forra e da personale medico e sanitario, una volta raggiunto il paziente hanno prestato le prime cure, provvedendo all’immobilizzazione su barella specifica per le forre e al trasporto lungo un tratto caratterizzato da salti di roccia e cascate, fino a raggiungere una zona in cui le pareti della forra consentivano l’intervento aereo. Contestualmente è stato attivato l’elisoccorso del 118 Umbria Nibbio 01, con a bordo un medico, un infermiere e un tecnico di elisoccorso del Soccorso alpino e speleologico che ha recuperato l’infortunato trasportato all’ospedale di Terni. All’operazione hanno partecipato anche squadre speleo, alpini, fluviali dei vigili del fuoco provenienti da Perugia e Terni. Sul luogo dell’intervento anche i carabinieri.