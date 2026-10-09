Cadavere di una donna trovato vicino alla Stazione di Attigliano: indagini in corso

Il cadavere di una donna è stato trovato questa mattina vicino alla stazione ferroviaria di Attigliano, comune della provincia di Terni. Il cadavere, in avanzato stato di decomposizione, sarebbe di una donna di oltre cinquanta anni. A fare la scoperta sarebbero stati alcuni operai di Rete Ferroviaria Italiana. Sul posto i primi ad arrivare sono stati gli agenti della polizia Ferroviaria che hanno immediatamente segnalato il ritrovamento alla procura della Repubblica di Terni. Sul posto anche un medico legale nominato dalla procura. Resta da accertare l’identità della donna. La salma è stata trasferita all’obitorio dell’Ospedale di Terni, a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Non sarebbero comunque stati rilevati segni di violenza.