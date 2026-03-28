Suv rubato sfreccia a velocità folle e sfugge alla polizia: donna bloccata e denunciata ad Orvieto

Passa ad alta velocità con un potente Suv sulla corsia di sorpasso dell’autostrada A1, nel territorio di Orvieto, e viene notato dagli agenti della polizia Stradale. Viene inseguito e raggiunto proprio in prossimità del casello di Orvieto. Alla guida una donna che verrà poi denunciata a piede libero. Durante gli accertamenti, i poliziotti rilevano alcune anomalie sul telaio dell’auto e su altri elementi identificativi. Gli ulteriori approfondimenti consento agli agenti della Stradale di Orvieto di scoprire che il potente Suv, valore circa 100mila euro, era stato rubato pochi giorni prima a Roma e dopo aver contraffatto i dati identificativi e munito di documenti e targhe false, era stato reimmesso in circolazione. Dopo le procedure di rito, il Suv è stato sequestrato per la restituzione al legittimo proprietario. La donna invece è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Terni a piede libero.