Al via le finali nazionali di calcio a 5: per l’Umbria, nella fase a gironi allievi contro Sardegna e allieve Lombardia

L’accreditamento delle rappresentative nazionali e la grande festa per la cerimonia di apertura, tenutasi martedì pomeriggio al Pala Barton Energy, hanno dato il via alle finali nazionali delle competizioni sportive scolastiche di calcio a 5, in programma fino a venerdì 26 settembre tra Perugia e Corciano. Per tale evento, organizzato sotto l’egida del Ministero dell’Istruzione e del Merito, sono attese quaranta squadre maschili e femminili da tutta Italia. Una carica di oltre 500 persone tra studenti e accompagnatori, ospitati grazie all’organizzazione dell’Ufficio scolastico regionale dell’Umbria, con il supporto di Sport e Salute e Identità Terra.

A rappresentare la regione saranno due scuole perugine: il Liceo scientifico “Galilei” per la categoria maschile e il Liceo delle scienze umane e linguistico “Pieralli” per la categoria femminile. Da domani, mercoledì 24 settembre , si entra subito nel vivo delle sfide che si tengono al Centro sportivo Arcs di Mantignana di Corciano. Per le rappresentative umbre impegni subito decisivi: i ragazzi del Galilei affronteranno la Sardegna in un raggruppamento a due, il Girone G, con partite alle 9.15 e 10.45 (campo 3). Le ragazze del Pieralli, inserite nel Girone C, debutteranno contro la Lombardia (ore 8.30, campo 7) per sfidare poi l’Emilia Romagna, alle 10 o alle 11.30 a seconda dell’esito della prima gara. Per le partite d’esordio sarà fondamentale vincere, segnando tanti gol e cercando di subirne il minimo per stilare la classifica dei vari gironi.

Le gare proseguiranno giovedì 25 con le fasi eliminatorie e le finali di piazzamento, per arrivare a venerdì 26 quando al Pala Barton di Perugia si giocheranno le semifinali, le finali per il terzo posto (ore 9.30) e le attese finalissime per il titolo nazionale (ore 15.00), seguite dalle premiazioni.

Un evento che unisce sport, scuola e comunità e che vede l’Umbria protagonista con due licei perugini e per la prima volta davanti al pubblico di casa.