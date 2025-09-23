Al via le finali nazionali di calcio a 5: per l’Umbria, nella fase a gironi allievi contro Sardegna e allieve Lombardia
L’accreditamento delle rappresentative nazionali e la grande festa per la cerimonia di apertura, tenutasi martedì pomeriggio al Pala Barton Energy, hanno dato il via alle finali nazionali delle competizioni sportive scolastiche di calcio a 5, in programma fino a venerdì 26 settembre tra Perugia e Corciano. Per tale evento, organizzato sotto l’egida del Ministero dell’Istruzione e del Merito, sono attese quaranta squadre maschili e femminili da tutta Italia. Una carica di oltre 500 persone tra studenti e accompagnatori, ospitati grazie all’organizzazione dell’Ufficio scolastico regionale dell’Umbria, con il supporto di Sport e Salute e Identità Terra.
A rappresentare la regione saranno due scuole perugine: il Liceo scientifico “Galilei” per la categoria maschile e il Liceo delle scienze umane e linguistico “Pieralli” per la categoria femminile. Da domani, mercoledì 24 settembre, si entra subito nel vivo delle sfide che si tengono al Centro sportivo Arcs di Mantignana di Corciano. Per le rappresentative umbre impegni subito decisivi: i ragazzi del Galilei affronteranno la Sardegna in un raggruppamento a due, il Girone G, con partite alle 9.15 e 10.45 (campo 3). Le ragazze del Pieralli, inserite nel Girone C, debutteranno contro la Lombardia (ore 8.30, campo 7) per sfidare poi l’Emilia Romagna, alle 10 o alle 11.30 a seconda dell’esito della prima gara. Per le partite d’esordio sarà fondamentale vincere, segnando tanti gol e cercando di subirne il minimo per stilare la classifica dei vari gironi.
Le gare proseguiranno giovedì 25 con le fasi eliminatorie e le finali di piazzamento, per arrivare a venerdì 26 quando al Pala Barton di Perugia si giocheranno le semifinali, le finali per il terzo posto (ore 9.30) e le attese finalissime per il titolo nazionale (ore 15.00), seguite dalle premiazioni.
Un evento che unisce sport, scuola e comunità e che vede l’Umbria protagonista con due licei perugini e per la prima volta davanti al pubblico di casa.