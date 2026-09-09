Alessia Fiesoli è il nuovo capitano delle Black Angels

Dopo un triennio vissuto con Imma Sirressi, la fascia di capitano della Black Angels passa ad Alessia Fiesoli. La società e il coach Stefano Micoli hanno deciso di affidare un ruolo così importante all’esperta schiacciatrice toscana, alla seconda stagione con la Bartoccini +energia Perugia.

“Sono veramente contenta – dichiara la stessa Fiesoli – e soprattutto onorata di questo ruolo che mi è stato assegnato. Il capitano è importante perché fa da collante tra squadra, staff e società e quindi l’avermi scelto mi riempie d’orgoglio. Percepisco la stima delle mie compagne e cercherò di dare il massimo”.

Fiesoli ha già indossato i gradi nella sua carriera: a Pesaro, Parigi e poi a Macerata. Stagioni in cui ha avuto modo di confrontarsi con tanti altri capitani, ma uno le è rimasto nel cuore e nella testa.

“Si chiama Grace Carter e penso sia stato il miglior capitano che abbia mai avuto. Era abbastanza silenziosa, non dai grandi discorsi memorabili. Parlava con i gesti, era la prima ad arrivare in palestra e l’ultima ad andare via. Ho sempre provato grande ammirazione per lei e di conseguenza porto i suoi insegnamenti anche in questa nuova esperienza a Perugia”.

La Bartoccini + energia Perugia prosegue il lavoro in vista della nuova stagione. I primi allenamenti congiunti hanno dato buone risposte, in particolare l’ultimo a San Giovanni in Marignano.

“Ovviamente il risultato non conta – prosegue Fiesoli – conta la prestazione. Siamo contenti, anche se consapevoli che ci sono ancora degli aspetti su cui lavorare. In questa fase continuiamo a mantenere un profilo basso: il campionato è lunghissimo e non possiamo esaltarci per qualche buona prestazione estiva”.

Il calendario degli allenamenti congiunti mette in programma per sabato 12 settembre (ore 17) la sfida contro un’altra formazione di A1, la CBF Balducci Macerata, realtà che Fiesoli conosce molto bene.

“Per me è sempre bello incontrare Macerata, dove sono stata quattro anni e sono stata benissimo. Non vedo l’ora di incontrare tante persone che ho conosciuto e chiaramente di scendere in campo. Per noi sarà un’altra occasione per testare il nostro livello e provare a migliorare quelle fasi dove siamo ancora carenti. Spero di vedere un buon pubblico: i tifosi ci sono sempre vicini”.

CONTRO BUSTO DI GIOCA IL 3 OTTOBRE – L’esordio della Bartoccini +energia Perugia nel campionato di serie A2 Fineco è stato anticipato a sabato 3 ottobre. Le ragazze di Micoli scenderanno in campo a Busto Arsizio alle ore 17, anziché alle 20.30 del 5 settembre. E’ stata anticipata anche la gara interna contro Melendugno a sabato 28 novembre (20.30 PalaBarton), quella di Fasano (27 febbraio 2027 e non il 28) e la sfida di ritorno contro l’ex Giovi (Monviso), 8 marzo ore 20 PalaBarton.