Allarme credito per le piccole imprese dell’Umbria: un miliardo di euro in meno dal 2021

Un miliardo di euro di credito bancario in meno rispetto alla fine del 2021 per le imprese umbre, considerando anche l’inflazione intervenuta nel frattempo. E’ quanto emerge dall’elaborazione della Camera di commercio dell’Umbria sui dati della Banca d’Italia e dell’Istat. Un ridimensionamento che colpisce soprattutto le aziende minori, proprio mentre quelle più grandi hanno ricominciato a ottenere maggiori finanziamenti. Nel dicembre 2021, spiega la Camera di commercio, le piccole imprese umbre avevano prestiti bancari per 2 miliardi e 244 milioni di euro. A marzo 2026 erano scesi a 1 miliardo e 593 milioni. La differenza è di 651 milioni di euro, ma diventa circa un miliardo e 11 milioni, pari al 38,8%, se si tiene conto della perdita di potere d’acquisto della moneta. La riduzione non si è verificata tutta insieme, ma si è prolungata nel tempo. Confrontando i prestiti disponibili durante gli anni con quelli della fine del 2021, sempre tenendo conto dell’inflazione, si ottiene una minore disponibilità cumulata stimata in 2,6 miliardi di euro-anno. Questa somma indica quanto è stato ampio il calo e per quanto tempo si è protratto. Per fare un esempio, disporre di 100 milioni di credito in meno per tre anni significa avere un divario cumulato di 300 milioni di euro-anno. Il dato più significativo emerge dal confronto con il numero delle imprese. Alla fine del 2021 in Umbria erano attive 60.779 imprese individuali e società di persone. Alla fine del 2025 erano diventate 56.702 ossia 4.077 in meno, il 6,7%. Nello stesso intervallo considerato per i finanziamenti, che arriva fino a marzo 2026, il credito reale è diminuito di quasi il 39%. Rapportando i prestiti al numero delle imprese considerate, la disponibilità media passa indicativamente da 42.800 euro per azienda, tenendo conto dell’inflazione, a 28.100 euro. Significa circa 14.750 euro in meno, il 34,4% fra la fine del 2021 e marzo del 2026. Il dato è una stima. Perché i finanziamenti sono diminuiti tanto ? La prudenza delle banche ha certamente un ruolo. Ma non è l’unica spiegazione. Secondo un’indagine di Banca Italia pubblicata il 1 luglio 2026, nella seconda metà del 2025 la domanda di prestiti delle imprese italiane si è indebolita, soprattutto per il rallentamento degli investimenti. Il fenomeno è risultato particolarmente evidente nel Centro e nel Mezzogiorno. In Umbria, dove gli investimenti privati hanno mostrato segnali di debolezza, molti imprenditori si trovano a valutare con prudenza nuovi macchinari, ampliamenti e progetti produttivi. Quando un investimento viene rinviato, spesso viene rinviata anche la richiesta del finanziamento necessario. Altre aziende preferiscono utilizzare risorse proprie, evitando di indebitarsi. Nel marzo 2026 i prestiti alle imprese umbre medio-grandi crescevano dell’1,6% rispetto a un anno prima, mentre quelli alle piccole diminuivano del 5,5%. Le piccole imprese incontrano anche condizioni finanziarie più onerose. Per i prestiti destinati alle esigenze di liquidità, i tassi relativi erano del 9,4% per le piccole società, contro il 5% delle medio grandi. Nel frattempo le banche tendono a concentrare una quota maggiore dei finanziamenti sulle aziende più sicure. Tra il 2024 e il 2025 la percentuale di credito destinata alle imprese con minore probabilità di insolvenza è salita dal 48,3% al 51,4%. L’Umbria perde più dell’Italia, Toscana e Marche fanno peggio. La contrazione non riguarda soltanto l’Umbria.