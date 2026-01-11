Anche i volontari della Protezione civile dell’Umbria all’udienza con Papa Leone IV: il plauso della Proietti

Papa Leone XIV ha incontrato i volontari e i collaboratori che hanno contribuito alla riuscita del Giubileo della Speranza, esprimendo profonda gratitudine per il loro impegno silenzioso e generoso. Il discorso del Pontefice ha sottolineato il ruolo decisivo dei volontari nel permettere a oltre trenta milioni di pellegrini di vivere con pienezza l’esperienza giubilare, ambiente di incontro, preghiera, speranza e carità. La cerimonia si è svolta presso l’aula Paolo IV e ha visto arrivare centinaia di volontari da tutta Italia, tra i quali anche una delegazione dell’Umbria, accompagnata da Orietta Landrini, funzionaria del servizio regionale di Protezione civile. A sottolineare “l’impegno encomiabile” dei volontari della Protezione civile dell’Umbria è stata la presidente della Regione, Stefania Proietti. “L’impegno dei volontari è stato encomiabile durante gli eventi giubilari – ha detto Proietti – ma in realtà lo è tutti i giorni quando assistono senza risparmio di energie e di tempo la gente in difficoltà. Con dedizione , competenza e solidarietà, affrontano ogni emergenza garantendo sicurezza e supporto ai cittadini. Da parte nostra va la gratitudine più grande perché i volontari rappresentano un modello prezioso e insostituibile di altruismo, e come Regione continueremo a sostenerli con formazione, mezzi e risorse”.