Aperto al traffico l’ultimo tratto della Perugia-Ancona: completato l’ammodernamento a quattro corsie

Aperto al traffico in configurazione definitiva a quattro corsie l’ultimo tratto della strada statale 76 “della Val d’Esino” (direttrice Perugia-Ancona) nell’ambito del progetto Quadrilatero Marche-Umbria, tra gli svincoli di Borgo Tufico e Genga-Valtreara in provincia di Ancona. Presenti all’inaugurazione di questa mattina, che di fatto segna il completamento del raddoppio della Ss76, il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, il sindaco di Genga Marco Filipponi, l’amministratore delegato di Anas Claudio Andrea Gemme, l’amministratore delegato e direttore generale di Quadrilatero Marche-Umbria spa, Eutimio Mucilli. Il tracciato reso fruibile con l’apertura di oggi, per una lunghezza di 2,2 chilometri comprende il viadotto “Mariani” di circa 170 metri e le gallerie Sassi Rossi 1 (141 metri) e Sassi Rossi 2 (572 metri). I lavori, realizzati per un valore complessivo di 13,7 milioni di euro di cui oltre un milione di euro per le dotazioni impiantistiche nelle gallerie, hanno riguardato anche interventi di raccordo tra le due carreggiate con relativa segnaletica e di pavimentazione della carreggiata esistente. “Oggi si completa un percorso complesso – ha detto l’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme – per l’ammodernamento di questa importante direttrice”.