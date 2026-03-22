Basket: Perugia parte bene, poi si ferma a Gubbio

Sconfitta senza conseguenze di classifica per la Svila Perugia Basket, già certa del primo posto conquistato nel turno precedente, che cade sul parquet di Gubbio con il punteggio di 65-58. Una gara condizionata anche dalle diverse motivazioni delle due squadre: da una parte Perugia con il primato già in tasca, dall’altra Gubbio a caccia di punti fondamentali per blindare il terzo posto dopo due sconfitte consecutive. I biancorossi si presentano con quasi tutta la rosa a disposizione di coach Barilla. Righetti torna a sedersi in panchina, pur senza avere ancora il via libera per giocare, mentre Pennicchi viene gestito nel minutaggio ma si dimostra subito tra i più positivi nei primi minuti di gara.

L’avvio di Perugia è convincente e lascia intravedere la possibilità di indirizzare la partita, ma Gubbio resta sempre a contatto senza mai disunirsi. Il momento chiave del primo tempo arriva sull’ultimo possesso prima dell’intervallo: un errore difensivo sul pick and roll libera Mulazzani, che subisce fallo su tiro da tre punti e realizza i liberi del sorpasso, mandando i padroni di casa al riposo avanti 29-27. Nella ripresa Perugia prova a reagire, ma Gubbio mantiene costantemente un piccolo margine di vantaggio, con i biancorossi costretti a inseguire. La svolta sembra arrivare a inizio ultimo quarto, quando un ottimo Moca, MVP della gara premiato per l’atteggiamento sia dai compagni che dai tifosi, guida la reazione che riporta la Svila fino al pareggio.

Nel momento di ripresa di Perugia, però, Gubbio trova due triple pesantissime che spezzano nuovamente l’equilibrio. Nel finale i tentativi di rimonta non bastano e i padroni di casa riescono ad allungare fino al +7, chiudendo definitivamente la gara sul 65-58. Ora l’attenzione si sposta sull’ultima gara casalinga prima dei playoff: domenica al PalaPellini arriva Foligno, una delle squadre più in forma del campionato, in un test importante per arrivare pronti alla fase decisiva della stagione.