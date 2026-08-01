Black Angels: “Avvio in salita ma ci faremo trovare pronti”

In casa Bartoccini +energia Perugia l’uscita dei calendari del prossimo campionato di serie A2 non ha trovato grande entusiasmo. L’esordio in trasferta in casa di Busto Arsizio (quale posticipo della prima giornata – 5 ottobre) e qualche combinazione ‘doppia’ fuori casa, hanno chiaramente generato dei mugugni. Il Presidente Antonio Bartoccini, tuttavia, continua a mostrare il suo ottimismo in vista della stagione.

“Potevamo partire sicuramente meglio. Esordire in un campo difficile come quello di Busto non è il massimo. Diciamo che con il calendario non siamo stati fortunatissimi, ma dobbiamo rimanere fiduciosi perché abbiamo tutti i mezzi per poter fare bene. Lo staff e le atlete faranno una stagione di livello, che andrà oltre le difficoltà”.

Qualche dubbio lo manifesta anche il Ds Remo Ambroglini.

“Sinceramente, visto che siamo una squadra retrocessa, pensavo ad una gara di avvio un po’ più morbida, magari in casa. Andare subito a far visita a Busto non è il massimo, per l’altro di lunedì sera. L’aspetto positivo è quello legato alle trasferte infrasettimanali, una al nord (Trento), una al centro (Altino) e una al sud (Melendugno), dove abbiamo evitato le isole che logisticamente sono sempre quelle più complicate da gestire. Certo, quando andremo in Puglia poi ci toccherà subito la partita in casa contro Monviso dell’ex Andrea Giovi. Uno scontro diretto, parliamo di marzo, che potrebbe risultare decisivo in chiave classifica. Resto tuttavia convinto e di questo ringrazio il Presidente, della bontà del lavoro che abbiamo fatto con lo staff, andando a mettere insieme figure professionali e competenze che monitoreranno costantemente condizioni fisica, stress e prevenzione infortuni. Così potremo affrontare al meglio le difficoltà”.

DAL 5 AGOSTO SI TORNA AL LAVORO – E’ previsto per mercoledì 5 agosto l’avvio ufficiale della stagione delle Black Angels. Le ragazze di Stefano Micoli si ritroveranno al PalaBarton Energy per poi dare corso al programma di allenamenti che le vedrà alternarsi tra palestra, palla e piscina. Per martedì 4, invece, è in programma la consueta cena con la società.

A BUSTO IL 5 OTTOBRE – Esordio di lunedì per le Black Angels in campionato. Alla Soevis Arena contro la Futura Giovani Busto Arsizio si giocherà il 5 ottobre con inizio alle 20.30. La gara sarà il posticipo della prima giornata del campionato di A2. L’esordio al PalaBarton Energy, invece, è fissato per domenica 11 ottobre alle 17 contro Altamura.