Black Angels, la carica di Fiesoli: “Ho delle ottime sensazioni”

Alessia Fiesoli mostra tutto il suo ottimismo in vista della nuova stagione. La schiacciatrice toscana è alla sua seconda annata con la Bartoccini +energia Perugia e punta a togliersi delle soddisfazioni sia a livello personale che di squadra. “Non vedevo l’ora di tornare al lavoro – ha dichiarato la stessa Fiesoli durante i primi allenamenti al PalaBarton Energy – visto che siamo state diversi mesi lontane dal campo. C’è l’atmosfera giusta e questo mi lascia ben sperare. Vedo la giusta convinzione tra i dirigenti e lo staff: quest’anno abbiamo le carte in regola per puntare in alto. La società si è mossa benissimo sul mercato, mettendo insieme un roster fatto di esperienza e gioventù di qualità”.

Fiesoli e Recchia rappresentano gli unici due segnali di continuità, a livello di squadra, rispetto alla scorsa stagione.

“Con Stefania c’è un ottimo rapporto e insieme cercheremo di trasmettere i valori giusti alle nostre compagne. Dai primi approcci e da qualche conoscenza pregressa, possiamo dire che non ci sarà tutto questo bisogno. Il gruppo dimostrerà tutta la sua forza”.

Di fronte le Black Angels avranno un campionato lungo ed insidioso, che si aprirà con la trasferta in casa di Busto Arsizio, una delle candidate alla promozione.

“Via il dente, via il dolore. E’ meglio iniziare subito con una sfida così importante. Poi le squadre vanno affrontate tutte: puntiamo a vincere e non ci dobbiamo far impressionare dal calendario”.

Parole che trasmettono carica e personalità, per un’atleta che ha sposato il progetto Perugia in un momento difficile.

“Io capitano? Sono a disposizione della società e dell’allenatore, aspettiamo la loro scelta”.

Infine un appello ai tifosi: “Abbiamo bisogno di loro. Sappiamo che dopo una stagione difficile come quella dell’anno scorso non sarà facile, ma confidiamo sul loro attaccamento e sul fatto che ci continueranno a sostenere”.

PROGRAMMA ALLENAMENTI – Nella giornata di venerdì 7 agosto le Black Angels hanno lavorato la mattina in palestra e il pomeriggio si sono dedicate alla parte tecnica. Sala pesi in programma anche per sabato 8, mentre domenica 9 è prevista una giornata di riposo.