Block Devils, al lavoro per la Final Four di Champions

Ancora due giorni di lavoro in casa bianconera prima della partenza del gruppo alla volta di Torino, dove in questo fine settimana si accenderanno i riflettori sul grande volley europeo con la Final Four di Champions League, in programma all’Inalpi Arena sabato 16 e domenica 17 maggio.

La Sir Sicoma Monini Perugia si presenta anche quest’anno all’appuntamento finale della massima competizione per club a livello europeo a rappresentare l’Italia, unica squadra italiana in questa Final Four in cui scenderanno in campo due formazioni polacche, Zawiercie e Varsavia e la squadra turca di Ankara.

I Block Devils rappresenteranno in Final Four di Champions l’Italia e lo faranno da neo -Campioni d’Italia, oltre che da campioni d’Europa in carica!

Essere presenti, anche quest’anno, è già un traguardo importantissimo per il club che conferma la sua forza con una convincente continuità di risultati.

Essere presenti non è mai scontato, come evidenzia il capitano bianconero, Simone Giannelli: «Sicuramente siamo molto contenti di essere approdati in questa Final Four di Champions League, perché non è una cosa scontata anzi, sappiamo quanto è difficile; è stato un percorso lungo che è durato tutto l’anno, quindi siamo contenti e non vediamo l’ora di arrivare a fare queste due belle partite che ci aspettano. Noi cercheremo di godercele al mille per mille perché sarà una bellissima esperienza».

La Champions League conquistata lo scorso anno a Łódź è stata la prima della storia del club del Presidente Gino Sirci, che da quell’indimenticabile domenica 18 maggio ha acquisito nuove consapevolezze, riuscendo a centrare un obiettivo da anni rincorso. Ma la fame non passa e la voglia di ripetere l’impresa è più forte che mai! «Sinceramente la mentalità è sempre rimasta la stessa, non è cambiato niente e anzi, abbiamo voglia di vincere, abbiamo voglia di confermarci, che è ancora più difficile rispetto a quello che abbiamo fatto l’anno scorso, perché vincere due Champions League di fila sarebbe un qualcosa di veramente utopico e di incredibile, quindi la nostra voglia è quella di fare bene, fare bene insieme, sapendo che si parte dalla prima partita e quindi affrontando “step by step”».

Focus sull’avversario della semifinale di sabato 16 maggio: PGE Projekt Warszawa

Il focus di questi giorni è sul primo avversario che i Block Devils troveranno sulla loro squadra: la formazione polacca del Varsavia il cui percorso, per arrivare a questa Final Four di Torino, è stato tutt’altro che semplice.

Alla loro quinta partecipazione alla Champions League, i polacchi hanno infatti rischiato l’eliminazione già nella Pool E. Sotto la guida dell’allora tecnico Tommi Tiilikainen, Warszawa aveva iniziato con un convincente 3-0 contro Volley Haasrode Leuven. Poi sono arrivate le battute d’arresto. La trasferta di Montpellier, si è conclusa con una sconfitta al tie-break contro la squadra di casa. Poco dopo è arrivata la sconfitta 3-0 per mano della Lube. Le incertezze emerse anche nelle competizioni nazionali hanno portato il club a una scelta coraggiosa: affidare la panchina al giovane viceallenatore Kamil Nalepka, appena trentenne. Il suo arrivo ha dato nuova energia al gruppo, che ha reagito con un fondamentale 3-0 contro Montpellier e poi con una sofferta ma preziosa vittoria per 3-2 su Leuven. Anche se la sconfitta per 2-3 contro Lube nell’ultima gara del girone ha lasciato qualche rimpianto, il terzo posto è bastato per accedere ai play-off.

Ed è proprio nei play-off che il Projekt ha firmato una delle rimonte più incredibili della stagione. Contro Trentino Itas, Warszawa aveva ceduto al tie-break nella gara d’andata giocata in casa. A Trento, quando la situazione sembrava ormai compromessa, dopo aver vinto il primo set, i polacchi si sono ritrovati sotto 1-2, con Trentino a un solo set dalla qualificazione. Ma i polacchi hanno trovato la via giusta per ribaltare il risultato: con la vittoria nel quarto set, successo al tie-break e trionfo nel Golden Set, hanno completato la rimonta.

Nei quarti di finale è arrivata un’altra sfida tutta polacca contro i campioni nazionali del Bogdanka LUK Lublin. Davanti al proprio pubblico, Warszawa ha lanciato un segnale forte imponendosi 3-1 nella gara d’andata e, al ritorno la squadra ha conquistato i due set necessari per staccare il pass storico per le Final Four: «Varsavia sicuramente è una squadra ostica – rimarca il capitano bianconero – molto tecnica, con delle eccellenze; sappiamo che è una squadra quadrata che fa tutto quanto molto bene e quindi sappiamo che dobbiamo avere il nostro ritmo, cercando di imporre il nostro gioco durante tutta la partita, sapendo che ci potranno essere dei momenti in cui loro giocheranno bene e ci sarà da soffrire tutti quanti insieme».

Il capitano bianconero carica il gruppo, in vista di questo gran finale di stagione, con la consapevolezza di aver già raggiunto l’importante traguardo di essere presenti, per il secondo anno consecutivo, in Final Four. E ora… caccia ad una nuova Finale: «sicuramente arrivare a un’altra Finale sarebbe incredibile, bellissimo! Giocare due Finali consecutive in una Champions League in due anni consecutivi sarebbe veramente una cosa pazzesca sia per noi che per il Club… per tutti! Sappiamo quanto è difficile, è giusto che sia così, è una cosa bella quindi di conseguenza molto complicata, faremo di tutto per fare il nostro!».

Domani, mercoledì 13 maggio, conferenza stampa con Oleh Plotnytskyi.

In vista della Final Four di Champions League, è indetta una conferenza stampa con lo schiacciatore Oleh Plotnytskyi: