Block Devils, nel weekend la Final Four di Supercoppa

Dopo aver chiuso ieri sera la regular season con la netta vittoria in 3 set su Grottazzolina davanti al proprio pubblico, il gruppo bianconero è partito questa mattina alla volta di Trieste dove sabato e domenica andrà in scena la Final Four di Supercoppa.

I Block Devils affronteranno l’Itas Trentino di coach Marcelo Mendez nella prima delle due semifinali, in programma sabato 28 febbraio alle 15:30 e a seguire scenderanno in campo, a giocarsi un posto per la finale di domenica 1° marzo alle 15, Cucine Lube Civitanova e Rana Verona.

Due semifinali che si preannunciano entrambe avvincenti: da una parte un grande “classico”, perché Trento e Perugia sono avversarie storiche in Supercoppa, come dimostrano i ben 7 precedenti

tra le due formazioni, con 6 incroci in Semifinale. Per Rana Verona e Cucine Lube Civitanova,

invece, si tratterà del primo faccia a faccia in questa nella manifestazione, essendo la prima partecipazione in assoluto per la formazione scaligera, guidata quest’anno da coach Fabio Soli.

Il match di ieri, ultima giornata di regular season, pur essendo ininfluente dal punto di vista dei punti, è stato un ottimo modo per tenere alto il ritmo gara, considerando le assenze nel roster bianconero, che non permettono in questo momento ai ragazzi di svolgere al completo il 6 contro 6. Lo ha rimarcato il tecnico bianconero, Angelo Lorenzetti: «Dovevamo prendere un po’ di ritmo per poi giocarcela sabato. Adesso qualcosina abbiamo e quindi in allenamento facciamo il giusto e quello che i ragazzi fanno, lo fanno con qualità, però fare un 6 contro 6 è stato buono anche per quelli che non avevano mai giocato».

Anche Sebastian Solè evidenzia l’importanza del match di ieri in vista della semifinale di sabato a Trieste. Partito dalla panchina, il centrale argentino di casa bianconera ha chiuso la gara con 5 punti a referto, di cui un muro vincente e ha attaccato con l’80 % di efficacia. È stato suo l’ultimo pallone del match, messo a segno in primo tempo per il definitivo 25-14: «Era importante vincere visto che abbiamo una manifestazione adesso ed è giusto che l’atteggiamento sia stato questo, quando si scende in campo. Andiamo là e penso che già il fatto di essere lì sia importante, perché vuol dire che anche l’anno scorso abbiamo fatto qualcosa di buono e ce lo siamo conquistati, quindi io spero che ce la godiamo tutti perché alla fine abbiamo davanti un trofeo da vincere e penso che la maniera più giusta di affrontare la Final Four sia questa, provando a fare una buona pallavolo, poi se possiamo andare a caccia della finale, meglio ancora».

E sulla stessa lunghezza d’onda, anche lo schiacciatore polacco Kamil Semeniuk, che ieri sera si è laureato mvp della partita, con i suoi attacchi determinanti in ogni frazione del match, i suoi numerosi colpi sparati dalla seconda linea e un’efficacia costante nel corso di tutta la gara: «Sicuramente era importante chiudere questa Regular Season con una vittoria e lo abbiamo fatto. Questa partita era importante per noi perché adesso abbiamo un periodo dove non possiamo fare un normale allenamento, e perché mancano alcuni giocatori. Siamo contenti perché abbiamo vinto 3-0, ma complimenti anche per loro, che nei primi due set hanno mostrato un bel livello e quindi abbiamo potuto fare una bella gara. La Supercoppa è un altro trofeo da vincere, quindi andiamo lì con questo spirito, che prima di tutto vogliamo arrivare alla Finale. Adesso è un periodo in cui nella nostra squadra mancano un po’ di giocatori e manca un po’ di ritmo di allenamento, ma noi facciamo tutto “da dentro”, dal cuore per arrivare alla Finale ed aggiungere questa Coppa a Perugia».

Junior League: buona la prima per la Sir Susa Scai Perugia

La compagine Under 20 della Sir Susa Scai Perugia si è imposta sulla Rana Verona in gara 1 dei Quarti di Junior League, competizione della Lega Pallavolo, riservata a questa fascia. I giovani Block Devils, guidati da coach Andrea Piacentini e dai secondi allenatori Marco Ferraro e Luca Palazzetti, hanno vinto il match con un netto 3-0, conducendo tutti i parziali con ampio margine: 25-15, 25-18, 25-17. La gara di ritorno dei Quarti è in programma martedì 3 marzo in casa di Verona.

Tour di Giapponesi a Perugia: tutti pazzi della Sir Susa Scai!

Il Giappone ama Perugia! Si è concluso con grande entusiasmo un nuovo tour di persone che, provenienti dal paese del Sol Levante, hanno potuto trascorrere delle giornate nel capoluogo umbro, spinte dalla passione per il club di volley del patron Gino Sirci, che è amatissimo dal pubblico giapponese e che porta la città di Perugia ad affermarsi sempre di più anche in estremo Oriente!

Il tour si è aperto con una tappa al quartier generale della Sir Safety System, a santa Maria degli Angeli, dove gli ospiti hanno potuto visitare l’azienda, lo showroom e la stanza dei trofei conquistati dal club di pallavolo. Il giorno seguente è stata la volta del palazzetto di Perugia, dove hanno potuto assistere agli allenamenti dei Block Devils e incontrarli da vicino. La tre giorni si è conclusa con la partecipazione dei 24 giapponesi che hanno preso parte al tour, alla partita Sir Susa Scai Perugia-Yuasa Battery Grottazzolina, 22° giornata di regular season. Una full immersion nel mondo bianconero, dunque, per i partecipanti ad un tour che conferma l’apprezzamento del pubblico nipponico per il sodalizio sportivo di Perugia.